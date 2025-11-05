Если вы в ожидании выхода фильма "Ты украл мое сердце", то рекомендуем посмотреть еще 3 истории на 24 Канале, которые давно стали любимыми среди зрителей по всему миру.

"Наша вина"

Год выхода: 2025

Количество частей: 3

Премьера ленты состоялась 16 октября. Это завершающая часть трилогии, где зрители наконец узнали финальную эволюцию отношений Ноа и Ника. Сюжет рассказывает, как бывшие возлюбленные спустя годы встретились на свадьбе общих друзей, и между ними снова вспыхивает мощное чувство любви. Но сможет ли Ник простить измену и хватит ли им мудрости, чтобы победить обиду прошлого и годы разлуки?

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Три метра над уровнем неба"

Год выхода: 2010

Количество частей: 2

Девушка из хорошей семьи знакомится с мятежным парнем, который неоднократно оказывался на скамье суда. Между ними вспыхивает роман, который меняет жизнь обоих. Они из разных миров, но любовь выбрасывает их на высоту, где, кажется, ничто в мире не может помешать.

Это один из самых известных испаноязычных ромкомов 2010-х, который имеет культовый статус и до сих пор продолжает его держать.

Кадр из фильма "Три метра над уровнем неба" / Кадр из фильма

"Сквозь мое окно"

Год выхода: 2022

Количество частей: 3

Девушка тайно влюблена в своего соседа. Вдруг однажды между ними наконец что-то начинает завязываться. Но парень – часть богатой, влиятельной семьи, где любовь и эмоции всегда проигрывали статусам и правилам.

Эта история – о той, которая борется за свое "право на любовь" и того, который впервые в жизни учится чувствовать, а не играть роль.

"Сквозь мое окно": смотрите онлайн трейлер фильма

Главное о фильме "Ты украл мое сердце"

Премьера состоится 5 декабря 2025 года. Одну из главных ролей исполнил младший брат Марио Касаса (тот, что снялся в фильме "Три метра над уровнем неба").

Это будет романтическая комедия с элементами роуд-муви.

История рассказывает об Эрике, который знакомится с девушкой и хочет, чтобы она стала его водителем. Ему это нужно для ограбления банка в Мадриде и побега в Галисию.

"Ты украл мое сердце": смотрите онлайн трейлер фильма