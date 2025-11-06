Що подивитись, якщо сподобався трилер "Вона в пітьмі йде"

Нещодавно на Netflix відбулась прем'єра іспанського політичного трилеру "Вона в пітьмі йде". Це історія про агентку Цивільної гвардії Амаю (Сусана Абайтуа), яка багато років працює під прикриттям у терористичній організації ЕТА. Жінка намагається знайти численні схованки зі зброєю, що на півдні Франції.

Редакція 24 Каналу розповість, які трилери варто подивитись, якщо сподобався фільм "Вона в пітьмі йде". Зберігайте добірку, якщо любите стрічки з напруженим сюжетами.

Які трилери варто подивитись?

"Аматор"

Дружину Чарльза Геллера, криптографа ЦРУ, вбили під час теракту в Лондоні. Керівництво не хоче розслідувати справу, тож чоловік ще більше прагне помститися. Головний герой не збирається зупинятися, поки не знайде вбивць коханої. Головну роль у фільмі виконав американський актор Рамі Малек.

"Аматор": дивіться онлайн трейлер фільму

"Арго"

Фільм, знятий на основі реальних подій, які відбувалися наприкінці 1970-х років. Під час Ісламської революції в Ірані життя багатьох дипломатів опиняється під загрозою, коли захоплюють американське посольство. Шестеро співробітників втікають і рятуються в канадському посольстві, однак їм потрібен надійний план.

Агент ЦРУ Тоні Мендес придумує абсурдний план, але саме він може врятувати дипломатів.

"Арго": дивіться онлайн трейлер фільму

"Операція "Чорний кейс""

Головними героями фільму є подружжя агентів Джордж і Кетрін. Якось чоловіку доручають розкрити джерело витоку інформації у розвідці. Головною підозрюваною у справі стає його дружина.

Роль Джорджа зіграв ірландський актор німецького походження Майкл Фассбендер, а Кетрін на екрані втілили неперевершена австралійська акторка Кейт Бланшетт.

"Операція "Чорний кейс"": дивіться онлайн трейлер фільму