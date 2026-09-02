5 триллеров с высоким рейтингом на IMDB: фильмы, которые не дадут вам спокойно заснуть

Это пять историй, в которых преступления, тайны, двойные игры и гениальные планы гарантированно испортят героям жизнь. Вам остается только устроиться поудобнее – и постараться не угадать финал раньше режиссера

Интригующе? Тогда вам точно понравится подборка триллеров с высокими рейтингами, подготовленная 24 Каналом, которые держат в напряжении до финальных титров. Здесь Кристофер Нолан, Дэвид Финчер и Мартин Скорсезе, так что скучать точно не придется: эти фильмы стабильно высоко оцениваются зрителями на IMDb.

"Темный рыцарь"

Год: 2008

Жанр: криминальный триллер, боевик, драма

Оценка IMDb: 9,1

Бюджет: около 185 миллионов долларов

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт.



"Темный рыцарь" / Фото IMDb



В Готэме появляется Джокер, который превращает город в огромный эксперимент по созданию хаоса. Бэтмен, комиссар Гордон и прокурор Харви Дент пытаются его остановить, но проблема в том, что Джокер играет по правилам, которых у него нет.

"Начало"

Год: 2010

Жанр: научно-фантастический триллер, боевик

Рейтинг IMDb: 8,8

Бюджет: около 160 миллионов долларов

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди, Киллиан Мерфи.



"Начало" / Фото IMDb



Дом Кобб умеет проникать в сны людей и похищать оттуда информацию. Но на этот раз перед ним стоит более сложная задача – не извлечь идею, а внедрить ее в сознание человека.

И здесь Кристофер Нолан решает, что одного уровня реальности нам явно недостаточно. Сон во сне, еще один сон, время, которое течет совсем не так, как мы привыкли, – и где-то посередине вы уже пытаетесь понять, не спите ли вы сами сейчас.

"Семь"

Год: 1995

Жанр: криминальный, психологический триллер, детектив

Рейтинг IMDb: 8,6/10

Бюджет: около 33 миллионов долларов

В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси.



"Семь" / Фото IMDb



Два детектива охотятся за серийным убийцей, который выбирает своих жертв в соответствии с семью смертными грехами.

Молодой и вспыльчивый Миллз и опытный Сомерсет оказываются вовлеченными в дело, где каждое новое преступление становится все более жутким. А Дэвид Финчер явно не собирался создавать зрителю комфорт.

Фильм собрал в мировом прокате более 329 миллионов долларов.

"Престиж"

Год: 2006

Жанр: триллер, драма, детектив, фантастика

Оценка IMDb: 8,5

Бюджет: около 40 миллионов долларов

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон.



"Престиж" / Фото IMDb



Два фокусника в Лондоне конца XIX века превращают профессиональное соперничество в настоящую войну. Они готовы рисковать карьерой, отношениями и даже собственной жизнью, чтобы создать идеальный фокус.

Но главный фокус здесь, конечно, не на сцене. Нолан постоянно подбрасывает зрителю детали, которые обретают новый смысл ближе к финалу.

"Отступники"

Год: 2006

Жанр: криминальный триллер, драма

Рейтинг IMDb: 8,5

Бюджет: около 90 миллионов долларов

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон, Марк Уолберг.



"Отступники" / Фото IMDb



В полиции Бостона работает "крот", который передает информацию криминальному боссу. В то же время в банду внедряется тайный полицейский. Оба пытаются найти друг друга – и каждый понимает, что одна ошибка может стоить ему жизни.

Режиссером выступил Мартин Скорсезе, а фильм получил четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм и режиссуру.

Как вам такая история? Увлекательно? А если мы предложим вам еще одну порцию триллеров, покоривших сердца миллионов? Тогда смотрите подборку лучших американских триллеров 90-х.