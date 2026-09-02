5 триллеров с высоким рейтингом на IMDB: фильмы, которые не дадут вам спокойно заснуть
Это пять историй, в которых преступления, тайны, двойные игры и гениальные планы гарантированно испортят героям жизнь. Вам остается только устроиться поудобнее – и постараться не угадать финал раньше режиссера
Интригующе? Тогда вам точно понравится подборка триллеров с высокими рейтингами, подготовленная 24 Каналом, которые держат в напряжении до финальных титров. Здесь Кристофер Нолан, Дэвид Финчер и Мартин Скорсезе, так что скучать точно не придется: эти фильмы стабильно высоко оцениваются зрителями на IMDb.
"Темный рыцарь"
Год: 2008
Жанр: криминальный триллер, боевик, драма
Оценка IMDb: 9,1
Бюджет: около 185 миллионов долларов
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт.
"Темный рыцарь" / Фото IMDb
В Готэме появляется Джокер, который превращает город в огромный эксперимент по созданию хаоса. Бэтмен, комиссар Гордон и прокурор Харви Дент пытаются его остановить, но проблема в том, что Джокер играет по правилам, которых у него нет.
"Начало"
Год: 2010
Жанр: научно-фантастический триллер, боевик
Рейтинг IMDb: 8,8
Бюджет: около 160 миллионов долларов
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди, Киллиан Мерфи.
"Начало" / Фото IMDb
Дом Кобб умеет проникать в сны людей и похищать оттуда информацию. Но на этот раз перед ним стоит более сложная задача – не извлечь идею, а внедрить ее в сознание человека.
И здесь Кристофер Нолан решает, что одного уровня реальности нам явно недостаточно. Сон во сне, еще один сон, время, которое течет совсем не так, как мы привыкли, – и где-то посередине вы уже пытаетесь понять, не спите ли вы сами сейчас.
"Семь"
Год: 1995
Жанр: криминальный, психологический триллер, детектив
Рейтинг IMDb: 8,6/10
Бюджет: около 33 миллионов долларов
В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси.
"Семь" / Фото IMDb
Два детектива охотятся за серийным убийцей, который выбирает своих жертв в соответствии с семью смертными грехами.
Молодой и вспыльчивый Миллз и опытный Сомерсет оказываются вовлеченными в дело, где каждое новое преступление становится все более жутким. А Дэвид Финчер явно не собирался создавать зрителю комфорт.
Фильм собрал в мировом прокате более 329 миллионов долларов.
"Престиж"
Год: 2006
Жанр: триллер, драма, детектив, фантастика
Оценка IMDb: 8,5
Бюджет: около 40 миллионов долларов
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон.
"Престиж" / Фото IMDb
Два фокусника в Лондоне конца XIX века превращают профессиональное соперничество в настоящую войну. Они готовы рисковать карьерой, отношениями и даже собственной жизнью, чтобы создать идеальный фокус.
Но главный фокус здесь, конечно, не на сцене. Нолан постоянно подбрасывает зрителю детали, которые обретают новый смысл ближе к финалу.
"Отступники"
Год: 2006
Жанр: криминальный триллер, драма
Рейтинг IMDb: 8,5
Бюджет: около 90 миллионов долларов
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон, Марк Уолберг.
"Отступники" / Фото IMDb
В полиции Бостона работает "крот", который передает информацию криминальному боссу. В то же время в банду внедряется тайный полицейский. Оба пытаются найти друг друга – и каждый понимает, что одна ошибка может стоить ему жизни.
Режиссером выступил Мартин Скорсезе, а фильм получил четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм и режиссуру.
Как вам такая история? Увлекательно? А если мы предложим вам еще одну порцию триллеров, покоривших сердца миллионов? Тогда смотрите подборку лучших американских триллеров 90-х.