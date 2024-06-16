3 высокорейтинговых триллера, которые держат в напряжении до последнего

На выходных стоит отвести время для полного расслабления, наслаждаясь собственной компанией и интересным фильмом. Если вам нужно что-то новое, то триллер с загадочным сюжетом будет отличным выбором для просмотра.

Новая подборка фильмов от Кино 24 именно то, что нужно. Выбирайте сюжет, который заинтриговал больше всего и наслаждайтесь!

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"Неограненные драгоценности" (Uncut Gems)

В центре сюжета фильма находится Говард Ратнер – владелец ювелирного магазина в Нью-Йорке, который служит дилером для богатых и знаменитых.

Его жизнь меняется радикально, когда он попадает в серьезные неприятности. Ради того, чтобы исправить свою ситуацию, Говарду приходится действовать быстро и решительно, пока еще не слишком поздно.

"Неограненные драгоценности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эль Камино: Во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Это криминальный неовестерн, что был написан и срежиссирован Винссом Гиллиганом, с Аароном Полом в главной роли. Фильм является продолжением популярного телесериала "Во все тяжкие".

По сюжету, после того, как он сбежал от Джека и его банды, Джесси Пинкмен продолжает борьбу за выживание, избегая полиции и пытаясь преодолеть свое собственное внутреннее потрясение.

"Эль Камино: Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зодиак" (Zodiac)

Это история одного из самых загадочных преступлений двадцатого века. В Сан-Франциско начинается серия ужасных убийств. Убийца не только распространяет страх среди местных жителей, но и издевается над правоохранителями, высылая им письма и послания с мистическим смыслом.

В этом фильме, основанном на реальных событиях 1970-х годов, зрителям вместе с профессиональными детективами и репортерами предстоит отслеживать каждый шаг этого хитрого убийцы и разгадать это сложное дело.

"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма

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