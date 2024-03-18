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Советуем Самые громкие победы и провалы года: какие фильмы надо посмотреть, а какие – не стоят вашего внимания

"Гнев человеческий"

Хилл – загадочный и внешне холодный британский джентльмен, но внутри него горит жажда правосудия. Когда он преследует свои цели, его целью становится выявление заказчика серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В этой запутанной игре каждый имеет свою роль, но виновные обязательно подвергнутся гневу человеческому.

"Гнев человеческий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иностранец"

Между роскошных лондонских улиц живет Цюань, мужчина китайского происхождения. Он – счастливый обладатель уютного китайского ресторана. Но все меняется ударом взрыва, который забирает его самую большую радость в жизни – его дочь.

Готовый пожертвовать всем остатком своей сущности, чтобы раскрыть имена виновников, Цюань обращается к британскому правительству через министра Лиама Хеннесси. Мужчина уверен, что именно этот человек знает имена террористов. Цюань ни за что не остановится, чтобы отомстить за свою дочь. Перед нами предстает удачный пример того, что самые тихие люди могут скрывать больше всего тайн.

"Иностранец": смотрите онлайн трейлер фильма

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Сикарио"

В Мексике термин "sicario" переводится как "наемный убийца". На границе между США и Мексикой существует зона, где законы теряют свою силу. Кейт Мэйси, агент ФБР, известная своим идеалистическим кодексом, присоединяется к элитному чиновнику, чтобы помочь в борьбе с наркоторговлей.

Вместе с командой, под руководством загадочного консультанта с сомнительным прошлым, они отправляются в опасное путешествие по подземельям. Кейт раскрывает ужасную сторону жизни за границей, где царит насилие и беззаконие. Чтобы выжить, ей приходится поставить под сомнение весь свой идеализм.

"Сикарио": смотрите онлайн трейлер фильма

"Начало"

Руководитель небольшой компании руководит фирмой, где работники имеют необычную способность входить в сны людей, чтобы внести новую информацию или удалить лишнюю. Тихую научную работу фирмы нарушает заказ, от которого невозможно отказаться: имплантировать в мозг бизнесмена "правильные" идеи, которые понравятся его конкурентам.

"Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

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