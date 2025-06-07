Без слез не обойтись: 3 трогательных фильма, которые точно разобьют сердце

После просмотра некоторых фильмов довольно трудно вернуться к привычному ритму жизни. Ведь истории, освещенные в лентах, трогают до слез и заставляют чувствовать пустоту внутри.

Кино 24 подготовил подборку фильмов, после которых трудно сдержать эмоции. Выбирайте ленту из перечня и приготовьте платки, ведь эти кинокартины не оставят равнодушными.

Смотрите также 7 самых напряженных триллеров всех времен, которые заставляют волноваться до финальных титров

"Хатико: Верный друг"

Однажды профессор университета видит на вокзале щенка породы акита-ину и решает его забрать домой. Мужчина назвал пса Хатико, и тот ежедневно провожает и встречает хозяина на станции. Но однажды профессор неожиданно умирает на работе. В то же время Хатико продолжает ждать его каждый день на вокзале.

"Хатико: Верный друг": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мальчик в полосатой пижаме"

Сюжет фильма разворачивается во время Второй мировой войны. Сын коменданта концлагеря, 8-летний Бруно, переезжает с семьей в новый дом. Неподалеку здания он знакомится с еврейским мальчиком Шмуэлем, который живет за забором в полосатой пижаме. Бруно хочет помочь своему другу, поэтому попадает внутрь концлагеря.

"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о фильмах, которые помогут пережить тревогу.

"Реквием по мечте"

Фильм показывает жизнь четырех людей, которые мечтают вырваться из своих серых будней. Сара – одинокая женщина, которая стремится стать известной, а ее сын Гарри, его подруга Марион и друг Тайрон – ищут путь к деньгам и свободе. Для того, чтобы достичь желаемого, каждый из них выбирает свою зависимость. Кто-то из них употребляет таблетки, а некоторые – наркотики. В этот момент им кажется, что мечты начинают воплощаться в реальность, но со временем зависимость начинает разрушать их здоровье и психику.

"Реквием по мечте": смотрите трейлер фильма онлайн