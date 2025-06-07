Кіно 24 підготував добірку фільмів, після яких важко стримати емоції. Обирайте стрічку з переліку та приготуйте хустинки, адже ці кінокартини не залишать байдужими.

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"Хатіко: Вірний друг"

Одного дня професор університету бачить на вокзалі цуценя породи акіта-іну та вирішує його забрати додому. Чоловік назвав пса Хатіко, і той щодня проводжає та зустрічає господаря на станції. Та одного дня професор несподівано помирає на роботі. Водночас Хатіко продовжує чекати його щодня на вокзалі.

"Хатіко: Вірний друг": дивіться трейлер фільму онлайн

"Хлопчик у смугастій піжамі"

Сюжет фільму розгортається під час Другої світової війни. Син коменданта концтабору, 8-річний Бруно, переїжджає з родиною до нового будинку. Неподалік будівлі він знайомиться з єврейським хлопчиком Шмуелем, який живе за огорожею в смугастій піжамі. Бруно хоче допомогти своєму другу, тому потрапляє всередину концтабору.

"Хлопчик у смугастій піжамі": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про фільми, які допоможуть пережити тривогу.

"Реквієм за мрією"

Фільм показує життя чотирьох людей, які мріють вирватися зі своїх сірих буднів. Сара – самотня жінка, яка прагне стати відомою, а її син Гаррі, його подруга Маріон і друг Тайрон – шукають шлях до грошей і свободи. Для того, щоб досягти бажаного, кожен із них обирає свою залежність. Хтось з них вживає пігулки, а дехто – наркотики. У цей момент їм здається, що мрії починають втілюватися у реальність, але з часом залежність починає руйнувати їхнє здоров’я та психіку.

"Реквієм за мрією": дивіться трейлер фільму онлайн