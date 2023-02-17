Сбор средств продолжался в прямом эфире в семь часов. Его провели 17 февраля известные турецкие телеведущие, такие как Нихат Хатипоглу, Пелин Чифт, бывшая модель Чагла Шикель, медиамагнат Аджун Ильджал и другие.

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Кроме того, в рамках кампании по сбору средств телекоммуникационные компании страны разослали более 9 миллионов SMS.

Турецкие актеры помогли собрать 6 миллиардов долларов для пострадавших от землетрясения

К этому действу приобщились известные турецкие знаменитости. Речь идет об актере "Любовь напрокат" Барыше Ардучей, звезде "Воина" Берке Октая, а также других:

Бурака Озчивита,

Ханде Эрчел,

Энгина Акюрека,

Афру Сорочоглу,

Свекла Дениза,

Альпа Навруза,

Аслы Энвер,

Мерве Диздар и т.д.

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Во время прямой трансляции к призыву присоединился и президент Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что уверен в том, что кампания соберет исключительную сумму денег и назвал людей щедрыми. Президент Турции также подтвердил, что все доходы от акции пойдут в помощь пострадавшим от землетрясения.

Наша цель – в течение года на месте каждого снесенного дома построить безопасные и мирные жилые кварталы, в которых смогут жить наши люди. Я надеюсь, что вместе мы преодолеем этот вызов,

– заявил он.

Справка. В Al Jazeera сообщили, что количество жертв землетрясений в Турции и Сирии приближается к 44 тысячам человек. Власти Турции утверждают, что в стране погибли по меньшей мере 38 044 человека. Между тем, в Сирии, по данным Правительства и ООН, более 5 800 жертв.

В Турции собрали более 6 миллиардов долларов для помощи пострадавшим от землетрясения / Фото Daily Sabah