Сбор средств продолжался в прямом эфире в семь часов. Его провели 17 февраля известные турецкие телеведущие, такие как Нихат Хатипоглу, Пелин Чифт, бывшая модель Чагла Шикель, медиамагнат Аджун Ильджал и другие.
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Кроме того, в рамках кампании по сбору средств телекоммуникационные компании страны разослали более 9 миллионов SMS.
Турецкие актеры помогли собрать 6 миллиардов долларов для пострадавших от землетрясения
К этому действу приобщились известные турецкие знаменитости. Речь идет об актере "Любовь напрокат" Барыше Ардучей, звезде "Воина" Берке Октая, а также других:
- Бурака Озчивита,
- Ханде Эрчел,
- Энгина Акюрека,
- Афру Сорочоглу,
- Свекла Дениза,
- Альпа Навруза,
- Аслы Энвер,
- Мерве Диздар и т.д.
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Во время прямой трансляции к призыву присоединился и президент Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что уверен в том, что кампания соберет исключительную сумму денег и назвал людей щедрыми. Президент Турции также подтвердил, что все доходы от акции пойдут в помощь пострадавшим от землетрясения.
Наша цель – в течение года на месте каждого снесенного дома построить безопасные и мирные жилые кварталы, в которых смогут жить наши люди. Я надеюсь, что вместе мы преодолеем этот вызов,
– заявил он.
В Турции собрали более 6 миллиардов долларов для помощи пострадавшим от землетрясения / Фото Daily Sabah