Турецкие телеканалы и известные люди, среди которых знаменитые актеры, организовали масштабный сбор средств для помощи пострадавшим от недавнего землетрясения. Компании под названием Türkiye One Heart удалось собрать около 6,1 млрд долларов.

Сбор средств продолжался в прямом эфире в семь часов. Его провели 17 февраля известные турецкие телеведущие, такие как Нихат Хатипоглу, Пелин Чифт, бывшая модель Чагла Шикель, медиамагнат Аджун Ильджал и другие.

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Кроме того, в рамках кампании по сбору средств телекоммуникационные компании страны разослали более 9 миллионов SMS.

Турецкие актеры помогли собрать 6 миллиардов долларов для пострадавших от землетрясения

К этому действу приобщились известные турецкие знаменитости. Речь идет об актере "Любовь напрокат" Барыше Ардучей, звезде "Воина" Берке Октая, а также других:

Бурака Озчивита,

Ханде Эрчел,

Энгина Акюрека,

Афру Сорочоглу,

Свекла Дениза,

Альпа Навруза,

Аслы Энвер,

Мерве Диздар и т.д.

В Турции собрали немалую сумму для помощи пострадавшим от землетрясения: смотрите видео

Во время прямой трансляции к призыву присоединился и президент Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что уверен в том, что кампания соберет исключительную сумму денег и назвал людей щедрыми. Президент Турции также подтвердил, что все доходы от акции пойдут в помощь пострадавшим от землетрясения.

Наша цель – в течение года на месте каждого снесенного дома построить безопасные и мирные жилые кварталы, в которых смогут жить наши люди. Я надеюсь, что вместе мы преодолеем этот вызов,

– заявил он.

В Al Jazeera сообщили , что количество жертв землетрясений в Турции и Сирии приближается к 44 тысячам человек. Власти Турции утверждают, что в стране погибли по меньшей мере 38 044 человека. Между тем, в Сирии, по данным Правительства и ООН, более 5 800 жертв.

В Турции собрали более 6 миллиардов долларов для помощи пострадавшим от землетрясения / Фото Daily Sabah