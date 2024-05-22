Кино 24 собрал интересные турецкие фильмы, которые ничем не уступают сериалам. Каждый из них сочетает в себе мастерскую режиссуру и неповторимые истории, которые не оставляют равнодушными.

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"Тактика любви"

Дизайнер и блогер Асли бьется об заклад с друзьями о том, что может покорить самого привлекательного парня на одной из вечеринок. Параллельно с этим рекламный менеджер Керем ставит перед собой цель: продемонстрировать свои умения в ухаживании и завоевать неприступную девушку.

Таким образом пара продумывает различные стратегии для своих целей, но они не замечают, как их чувства друг к другу меняются. К слову, на экраны вышел и вторая часть фильма.

"Тактика любви": смотрите трейлер онлайн

"Мой отец и мой сын"

В центре сюжета молодой человек по имени Садык, который покидает родную деревню, чтобы изучать журналистику в Стамбуле. Отец не одобряет его выбор и отрекается от сына из-за группировки, в которую тот попадает. Садик теряет жену, оказывается в тюрьме, и его жизнь висит на волоске. На этом фоне он возвращается в родительский дом. Лед между ними может растаять благодаря внуку и сыну.

Этот фильм 2005 года является одним из самых кассовых в истории турецкого кинематографа. Это интерпретация притчи о блудном сыне, трогательная драма об отношениях родителей и детей.

"Мой отец и мой сын": смотрите трейлер онлайн

"Мустанг"

Драматический фильм турецкого режиссера был номинирован на Оскар и Золотой глобус. Он рассказывает о пяти сестрах, которые играют с парнями, возвращаясь из школы в начале лета.

Девушек обвиняют в аморальности, они оказываются в центре скандала, ведь живут в небольшом турецком поселке. Сестры заключены дома, они учатся домашнему хозяйству. Девушки, что так любят свободу, начинают понимать, как справиться с давлением общества.

"Мустанг": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты захватывают с первой минуты и оставляют глубокий след в сердце зрителя, поэтому рекомендуем их к просмотру.