В мире турецких страстей: лучшие фильмы и сериалы с Мерьем Узерли

Мерьем Узерли стала безумно популярной благодаря сериалу "Великий век. Роксолана". Впрочем, актерским талантом турецкой знаменитости можно насладиться и во многих других фильмах.

Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку самых ярких фильмов и сериалов, в которых снималась Мерьем Узерли. Наслаждайтесь просмотром турецкого кино, полного страстей и неожиданных поворотов сюжета.

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Фильмы и сериалы с Мерьем Узерли

"Улей"

Бизнес в Германии не сложился, как мечтала Айше, и потому она возвращается в свой родной город. Ее мать сильно болеет, и перед смертью передает Айше собственные пасеки. Пытаясь развернуть свой бизнес и сделать свой мед известным во всем мире, Айше столкнулась с неожиданным вызовом – огромный медведь, решивший бродить по ее пасеке…

"Улей": смотрите онлайн трейлер фильма

"Другая сторона"

Сара – экслюбитель Озджан Дениз, предлагает ему работу в другом городе. После долгих раздумий и споров с его нынешней девушкой, Эдж, он решает переехать. Но есть что-то, чего он не знает: Сара планировала вернуть его к себе... и она легко идет к своей цели.

Внезапно Эдже исчезает, оставив видеозапись, в которой она уклоняется от своего возлюбленного. Никто не знает, где она. Для Сары жизнь оборачивается в ужас после таинственного исчезновения Эдже. Что скрывается за этой загадкой?

"Другая сторона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Материнская рана"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму і відчути смак перемоги.

Салих, так же как и многие другие воспитанники детского дома, всегда мечтал узнать правду о своей семье и найти родных. По исполнению 18 лет он покинул убежище и шагал в совершенно новую, неизвестную взрослую жизнь большого мира, где не было постоянной поддержки воспитателей.

Салиху нужно было обрести смысл жизни и занятия. Он принимает решение работать на ферме, где осваивает все трудности сельского хозяйства. Кроме того, он начинает свое путешествие в поисках родственников и перед ним раскрываются старые загадки. Правда окажется немного другой, чем он представлял, находясь в приюте.

"Материнская рана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Королева ночи"

Селин – привлекательная молодая девушка. Ее судьба пересекается с влиятельным турецким бизнесменом Азизом. Недавно трагический случай приводит к потере его жены в родах. Азиз воспитывает двоих детей самостоятельно, а также усыновляет трехлетнего сына своего погибшего друга, по имени Картал, воспитывая его как собственного отпрыска.

После утраты жены Азиз закрывает свое сердце перед чувствами любви, избегая даже мыслей о новом браке. Однако все меняется, когда он встречает красавицу Селин, и в их истории появляется любовь с первого взгляда. Однако в турецких сериалах ничего не происходит так легко, как кажется на первый взгляд.

"Королева ночи": смотрите онлайн трейлер сериала