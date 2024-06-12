Подарят яркие эмоции: 2 турецких романтических комедийных сериала, которые украсят ваше лето

Турецкие сериалы – это будто шаг в красочный и яркий мир, наполненный романтическими историями, талантливыми актерами и трогательными эмоциями. В каждом из этих проектов будьте готовы окунуться в вихрь любви и смеха.

Кино 24 подготовило 2 романтические комедийные сериалы, которые стоит добавить в ваш летний список просмотра. Поэтому разнообразьте свои теплые вечера этими веселыми турецкими ромкомами.

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"Игра судьбы"

По сюжету, очаровательная и искренняя девушка Ада выходит замуж за иностранца Рюзґара, искренне веря в историю их любви. Однако вскоре она узнает, что Рюзгар женился на ней только ради ее турецкого гражданства, и, что еще хуже, он встречается с другой девушкой, которая к тому же работает вместе с ним. Но Ада решила не сдаваться и хочет вернуть сердце мужчины, даже если для этого придется устроиться на работу в его компанию. И именно там она знакомится с очаровательным Борой.

"Игра судьбы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Душа не слышит"

Этот сериал расскажет об Онуре Карасу, талантливом и опытном агенте разведки, который за рекордно короткое время возглавил свой отдел. Среди всех его задач, основной миссией является задержать Чивана Корала, хитроумного руководителя ведущей ювелирной компании Турции, которого подозревают в незаконной деятельности от имени преступного синдиката в Турции. Онур подозревает, что ключ к раскрытию дела, а именно разоблачительные доказательства, лежат в сейфе в роскошной резиденции Чивана. Но именно тогда появляется Эдже, которая разрушает его планы.

"Душа не слышит": смотрите онлайн трейлер сериала

Приготовьтесь влюбиться в эти турецкие романтические комедии. Советуем расслабиться и начать просмотр веселых ромкомов, которые идеально подойдут для летнего вечера.