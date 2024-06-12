Кіно 24 підготувало 2 романтичні комедійні серіали, які варто додати до вашого літнього списку перегляду. Тож урізноманітніть свої теплі вечори цими веселими турецькими ромкомами.

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"Гра долі"

За сюжетом, чарівна та щира дівчина Ада виходить заміж за іноземця Рюзґара, щиро вірячи в історію їхнього кохання. Однак незабаром вона дізнається, що Рюзґар одружився з нею лише заради її турецького громадянства, і, що ще гірше, він зустрічається з іншою дівчиною, яка до того ж працює разом з ним. Але Ада вирішила не здаватися і хоче повернути серце чоловіка, навіть якщо для цього доведеться влаштуватися на роботу в його компанію. І саме там вона знайомиться з чарівним Борою.

"Гра долі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Душа не чує"

Цей серіал розповість про Онура Карасу, талановитого та досвідченого агента розвідки, який за рекордно короткий час очолив свій відділ. Серед усіх його завдань, основною місією є затримати Чивана Корала, хитромудрого керівника провідної ювелірної компанії Туреччини, якого підозрюють у незаконній діяльності від імені злочинного синдикату в Туреччині. Онур підозрює, що ключ до розкриття справи, а саме викривальні докази, лежать у сейфі в розкішній резиденції Чивана. Але саме тоді з'являється Едже, яка руйнує його плани.

"Душа не чує": дивіться онлайн трейлер серіалу

Приготуйтеся закохатися в ці турецькі романтичні комедії. Радимо розслабитися і почати перегляд веселих ромкомів, які ідеально підійдуть для літнього вечора.