Ні для кого не секрет, що турецькі ромкоми давно вже заполонили серця українських глядачів. Тож Кіно 24 пропонує 2 романтичні комедії, що ідеально підійдуть для домашнього перегляду.

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"Все через кохання" / Her Sey Asktan

У цій романтичній комедії глядачі познайомляться з Пелін, енергійною молодою жінкою, яка працює касиром і незабаром готується зв'язати себе узами шлюбу. Вона вже три роки по вуха закохана в Ількера, але шокуюче відкриття, яке сталося за кілька днів до весілля, руйнує її плани.

Так, вона застає Ількера з іншою жінкою в будинку, де вони мали з ним жити. Незважаючи на всі його вибачення, Пелін не може пробачити Ількерові зраду. З допомогою своїх чудових друзів вона сповнена рішучості позбутися болю і рухатися далі. І саме тоді, коли вона найменше цього очікує, в її житті з'являється чарівний барабанщик на ім'я Бурак. Хто знає, які пригоди чекають на цю стійку жінку?

"Все через кохання" / Her Sey Asktan: дивіться онлайн трейлер фільму

"Наш хлопець, наша дівчина" / Oglan Bizim Kiz Bizim

Після раптового розриву з хлопцем, з яким Зейнеп зустрічалася протягом тривалого часу, вона виграє казкову подорож до Анталії в радіошоу. Взявши з собою найкращу подругу для підтримки, вона готова розважитися на курорті. Тим часом Бариш, скептик у питаннях кохання, також виграє цю подорож і бере з собою свого приятеля Емраха.

Дорогою Бариш і Зейнеп знайомляться і з першого погляду зненавидять один одного. Глядачам варто приготуватися до вихору захопливих пригод, коли герої намагатимуться зіпсувати одне одному відпочинок, але вони ще не знають, що кохання вже витає в повітрі. Але чи зізнаються вони у своїх почуттях до того, як колишній хлопець Зейнеп зруйнує їхні плани?

"Наш хлопець, наша дівчина" / Oglan Bizim Kiz Bizim: дивіться онлайн трейлер фільму

Ці романтичні комедії точно подарують вам шквал позитивних емоцій. Бажаємо приємного перегляду!