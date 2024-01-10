2 турецких сериала 2023 года, от которых не сможете оторваться

Турецкие сериалы очень популярны среди украинских зрителей благодаря острым сюжетам и многочисленным любовным перипетиям. Одними из самых популярных сериалов в прошлом году, которые точно должны посмотреть поклонники турецкого кинематографа, "Если сильно полюбишь" и "Портной".

Все 3 сезона "Кравца" выходили на Netflix и несколько недель были среди самых популярных в Украине, отмечает 24 Канал.

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"Кравец"

Количество сезонов: 3

Количество серий: 23

Это увлекательная драма, в которой сыграли одни из самых популярных турецких актеров – Чагатай Улусой, Сифанур Гюль, Салих Бадемчи и Олгун Шимшек.

Главный герой – знаменитый портной, который начинает шить свадебное платье для невесты своего лучшего друга. Однако все они скрывают темные секреты, что скоро перевернут их жизнь.

"Портной": смотрите онлайн трейлер сериала

"Если сильно полюбишь"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Количество сезонов: 1

Количество серий: 13

Новая романтическая драма со звездой сериала "Постучись в мою дверь" – Керемом Бюрсином в главной роли стала одной из самых популярных в 2023 году.

Это история о невероятной истории любви, для которой расстояние и время не препятствует. Главные герои – Атеш и Лейла были вместе с детства, но после смерти родителей парня отправляют в школу-интернат, где он вырос честным и успешным человеком. А вот девушка таким похвастаться не может, ведь она стала мошенницей. Однажды Атеш и Лейла случайно встречаются, но остались ли между ними чувства, которые были когда-то?

"Если сильно полюбишь": смотрите онлайн трейлер сериала