В материале Кино 24 ищите те турецкие сериалы, которых вы еще не видели. Они подарят новые эмоции и будут держать вас перед экраном до завершения.

К слову "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговых фильма, которые передают дух теннисных турниров

"Отщепенец"

Сериал показывает несправедливость мира, в котором человечество разделено на богатых и бедных. Главный герой Ферхан вырос в нищем районе, но приобрел качества храбреца и отважного человека. Он стремится сделать мир более справедливым, организовывая воровство у богатых и разделяя средства среди бедняков.

"Отщепенец": смотрите трейлер онлайн

Но местному Робину Гуду придется столкнуться с противниками: это и его внутренние демоны, и внешние враги

"Жемчужные зерна"

Сюжет разворачивается вокруг простого учителя, у которого умирает жена. Он становится главным подозреваемым. После выхода на свободу у мужчины есть цель – найти реального преступника.

"Жемчужные зерна": смотрите трейлер онлайн

Этот турецкий сериал перенесет зрителей в мир любви, измен и желание мести. Жемчужные зерна символизируют членов всей семьи. Интрига будет держать в напряжении все время.

"Зимородок", 2 сезон

Сериал рассказывает о главном герое, родившийся в богатой семье, всегда получал желаемое, часто развлекался на громких вечеринках. Отец начал волноваться о юноше, который очевидно избалован таким образом жизни. Он хочет выдать парня замуж за девушку из простой семьи. Но оба молодожена против их свадьбы.

"Зимородок": смотрите тизер 2 сезона

Уже во втором сезоне зрителей ждут сюрпризы: вторжение в молодую пару, трансформация родителей и не только.