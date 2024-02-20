5 лучших турецких комедий, которые помогут расслабиться после работы

Если вам хочется абстрагироваться от трудностей и наконец отдышаться после тяжелой рабочей недели, то самое время выбрать для просмотра интересную турецкую комедию. Здесь нет непристойностей или жестокости – только положительные эмоции, любовь и добрый юмор.

Выбирайте ленту в материале Кино 24, абстрагируйтесь от трудностей и окунитесь в мир восточных страстей вместе с героями сериалов.

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"Ты везде"

Молодой архитектор Демир возвращается в свой родной город с намерением устроиться в доме, где он провел свое детство. Однако оказывается, что дом уже занят Селин, которая вместе со своей собакой, черепахами и рыбками проживает там.

Выяснилось, что хитрые мошенники продали дом обоим хозяевам, исчезнув с предоплатой. Оба владельца отказываются отступать, поэтому им приходится делить это пространство под одной крышей. Но это только начало проблем…

"Ты везде": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ранняя птичка"

Даже несмотря на свой молодой возраст, Санем уже несет на своих плечах слишком много обязанностей. Ее отец борется с серьезным заболеванием, поэтому нужно ухаживать за семейным магазином.

Однако один день меняет все в жизни Санем. Известное издательство объявляет о наборе новых сотрудников, а это была давняя мечта девушки – написать книгу.

"Ранняя пташка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Полная луна"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Студентка Назли мечтает открыть собственный ресторан, но идет на работу личного повара к богатому предпринимателю. Во время вступительного собеседования ей предоставили четкие инструкции, и она представляла хозяина дома как старого и бездушного. Однако большое удивление ей приготовила встреча с Ферритом – привлекательным, молодым и одиноким мужчиной. С этого момента жизнь обоих героев претерпит кардинальные изменения.

"Полная луна": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь не понимает слов"

Главная героиня Хаят прибывает в Стамбул вместе с подругами. Мурат, привлекательный бизнесмен, встречается на ее пути. Их первая встреча запомнилась взаимными обидами и враждебностью. Однако со временем их чувства эволюционируют, и они влюбляются. Смогут ли Хаят и Мурат противостоять всем испытаниям и сохранить свою любовь?

"Любовь не понимает слов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь напрокат"

Дефне работает официанткой и живет вместе с братом, бабушкой и сестрой. Омер – владелец успешной компании по обуви. Его жизненный стиль отражает дисциплину, здоровое питание и регулярные физические нагрузки.

Однажды, чтобы избавиться от назойливой поклонницы, Омер поцеловал Дефне, которую случайно встретил в кафе. Его тетя решает, что эту девушку можно использовать, чтобы наконец женить Омера.

"Любовь напрокат": смотрите онлайн трейлер сериала