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"Ти всюди"

Молодий архітектор Демір повертається до свого рідного міста з наміром влаштуватися у будинку, де він провів своє дитинство. Проте виявляється, що будинок вже зайнятий Селін, яка разом зі своєю собакою, черепахами та рибками проживає там.

З'ясувалось, що хитрі шахраї продали будинок обом господарям, зникнувши з передоплатою. Обидва власники відмовляються відступати, тож їм доводиться ділити цей простір під одним дахом. Але це лише початок негараздів…

"Ти всюди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рання пташка"

Навіть не дивлячись на свій молодий вік, Санем вже несе на своїх плечах надто багато обов'язків. Її батько бореться із серйозним захворюванням, тому потрібно доглядати за сімейним магазином.

Однак один день змінює все у житті Санем. Відоме видавництво оголошує про набір нових співробітників, а це була давня мрія дівчини – написати книгу.

"Рання пташка": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Повний місяць"

Студентка Назли мріє відкрити власний ресторан, але йде на роботу особистого кухаря до багатого підприємця. Під час вступної співбесіди їй надали чіткі інструкції, і вона уявляла господаря будинку як старого та бездушного. Однак велике здивування їй приготувала зустріч з Феррітом – привабливим, молодим і самотнім чоловіком. З цього моменту життя обох героїв зазнає кардинальних змін.

"Повний місяць": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов не розуміє слів"

Головна героїня Хаят прибуває до Стамбула разом із подругами. Мурат, привабливий бізнесмен, зустрічається на її шляху. Їхня перша зустріч запам'яталась взаємними образами та ворожістю. Однак з часом їхні почуття еволюціонують, і вони закохуються. Чи зможуть Хаят і Мурат протистояти всім випробуванням і зберегти своє кохання?

"Любов не розуміє слів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання напрокат"

Дефне працює офіціанткою і живе разом з братом, бабусею та сестрою. Омер – власник успішної компанії з взуття. Його життєвий стиль віддзеркалює дисципліну, здорове харчування та регулярні фізичні навантаження.

Одного разу, щоб позбавитись настирливої шанувальниці, Омер поцілував Дефне, яку випадково зустрів у кафе. Його тітка вирішує, що цю дівчину можна використати, щоб нарешті одружити Омера.

"Кохання напрокат": дивіться онлайн трейлер серіалу