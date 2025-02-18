24 Канал собрал турецкие сериалы, которые можно посмотреть на Netflix. Это эмоциональные и невероятные истории, от которых будет невозможно оторваться.

Интересно Остросюжетный новый мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер

"Портной"

Известный портной возвращается в Стамбул из родного города. Он берется за новый проект – пошив свадебного платья для невесты своего лучшего друга. Каждый из героев скрывает темные секреты, которые совсем скоро могут кардинально изменить их жизни.

"Портной": смотрите трейлер онлайн

"Напролом"

Амбициозная девушка Асли стремится попасть на стажировку к известной ведущей новостей. Ей удается попасть в редакцию, но со временем Асли понимает, что на работе ее ждут не только положительные моменты. Здесь есть и темная сторона – зависть и борьба за признание.

"Напролом": смотрите трейлер онлайн

"Север в Пера-палас"

Молодая журналистка Эсра работает над материалом об историческом отеле в Стамбуле. Вдруг она неожиданно попадает в прошлое – 1919 год. Теперь журналистке придется не только адаптироваться к новой реальности, а еще предотвратить политический мятеж в стране.

"Север в Пера-палас": смотрите трейлер онлайн

"Создание"

События сериала происходят в Стамбуле во времена Османской империи. Ученый одержим желанием создать новую жизнь, но из-за своей опрометчивости он умирает. За его работу берется более талантливый ученик, но и это имеет свои последствия.

"Создание": смотрите трейлер онлайн