5 турецких сериалов из Ханде Эрчел, которые понравятся каждому

Ханде Эрчел – актриса, благодаря уникальному таланту и харизме, получившая популярность не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Ее актерская игра всегда поражает зрителей глубокими эмоциями, искренностью и страстью.

В этом отборе мы собрали лучшие сериалы с участием Ханде Эрчел, которые точно следует посмотреть всем, кто ценит откровенность.

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Лучшие сериалы из Ханде Эрчел

"Двое незнакомцев"

Эта история раскрывает трудности, которые испытывает личность, сталкиваясь с расстройством личности. Главный персонаж находится в состоянии диссоциативного расстройства, где несколько личностей делят сознание в его голове.

"Двое незнакомцев": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кольцо"

Организация "Кольцо" выступает важным участником в криминальном мире Турции, а ее влиятельным членом является таинственный бизнесмен Ильхан Тепели, воспитывающий усыновленного сына Джихангира. Однако Ильхан скроет от Джихангира тайну своего прошлого и истинную причину смерти отца парня. Неизвестно, к чему это приведет.

"Кольцо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дочки Гюнеш"

Гюнеш недавно отпраздновала свое 35-летие. Женщина воспитывает трех замечательных дочерей. Кажется, у нее есть все: работа и хорошие дети. Однако в личной жизни она ощущает пустоту и несчастье. Однажды Гюнеш встречает Халюка – успешного и состоятельного мужчину, стремящегося покорить ее сердце. Удастся ли ему это?

"Дочки Гюнеш": смотрите онлайн трейлер сериала

"Постукай в мою дверь"

Еда проживает со своей тетей, работая в семейном цветочном магазине и параллельно учась в архитектурном университете. В один прекрасный день у нее появляется возможность поехать на стажировку в Италию. Еда готова воспользоваться этой возможностью, но руководство отклоняет заявку на стипендию.

После обнаружения того, как Серкан Болат подписал документ, приведший к отказу от стипендии, она решает отомстить. Однако она не представляет, как этот поступок перевернет ее жизнь с ног на голову.

"Постукай в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь не понимает слов"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Три близких подруги решили покинуть провинцию и переехать в город. Хаят была уверена, что там она обретет свою настоящую любовь. Ее желание исполнилось, когда она познакомилась с Муратом – представителем богатой семьи. Их первое знакомство завершилось скандалом, но незадолго между ними появились настоящие чувства.

Казалось, что эти двое влюбленных могут преодолеть любые трудности, но когда им пришлось столкнуться с реальными испытаниями, появились сомнения, удастся ли им остаться вместе, несмотря ни на что?

"Любовь не понимает слов": смотрите онлайн трейлер сериала