У цьому відборі ми зібрали найкращі серіали з участю Ханде Ерчел, які точно варто переглянути всім, хто цінує відвертість.

Дивіться також Подивитися на одному подиху: 3 культові фільми, в яких фігурує рулетка

Найкращі серіали з Ханде Ерчел

"Двоє незнайомців"

Ця історія розкриває труднощі, які переживає особа, стикаючись із розладом особистості. Головний персонаж перебуває у стані дисоціативного розладу, де кілька особистостей ділять свідомість в його голові.

"Двоє незнайомців": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кільце"

Організація "Кільце" виступає важливим учасником у кримінальному світі Туреччини, а її впливовим членом є таємничий бізнесмен Ільхан Тепелі, який виховує всиновленого сина Джіхангіра. Однак Ільхан утає від Джіхангіра таємницю свого минулого та справжню причину смерті батька хлопця. Невідомо, до чого це призведе.

"Кільце": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дочки Гюнеш"

Гюнеш нещодавно відсвяткувала своє 35-річчя. Жінка виховує трьох чудових дочок. Здається, у неї все є: робота та хороші діти. Однак в особистому житті вона відчуває пустоту та нещастя. Одного дня Гюнеш зустрічає Халюка – успішного та заможного чоловіка, який прагне підкорити її серце. Та чи вдасться це йому?

"Дочки Гюнеш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постукай в мої двері"

Еда проживає зі своєю тіткою, працюючи в родинному квітковому магазині та паралельно навчаючись в архітектурному університеті. У один чудовий день у неї з'являється можливість поїхати на стажування до Італії. Еда готова скористатися цією можливістю, але керівництво відхиляє її заявку на стипендію.

Після виявлення того, як Серкан Болат підписав документ, що призвів до відмови від стипендії, вона вирішує помститися. Проте вона не уявляє, як цей вчинок переверне її життя з ніг на голову.

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Любов не розуміє слів"

Три близькі подруги вирішили залишити провінцію та переїхати до міста. Хаят була впевнена, що там вона знайде своє справжнє кохання. Її бажання здійснилося, коли вона познайомилася з Муратом – представником багатої сім'ї. Їхнє перше знайомство завершилося скандалом, але незадовго між ними з'явилися справжні почуття.

Здавалося, що ці двоє закоханих можуть подолати будь-які труднощі, але коли їм довелося стикнутися з реальними випробуваннями, з'явились сумніви, чи вдасться їм залишитись разом, попри все?

"Любов не розуміє слів": дивіться онлайн трейлер серіалу