Без роз и любовных страданий: 3 турецких сериала, в которых есть более важные проблемы

Турецкий сериал – это не обязательно три часа взглядов через комнату, запретная любовь и родственница, которая однозначно категорически против свадьбы. Иногда там встречаются серийные убийцы, загадочные ритуалы, психотерапия и такие семейные травмы, что романтика просто скромно отошла в сторону.

24 Канал собрал 3 турецких сериала не о любви, которые подойдут тем, кто хочет от турецкого телевидения чуть больше мрака и гораздо меньше лепестков роз.

"Личность"

Год: 2018 – 2024

Жанр: криминал, психологический триллер, драма

IMDb: 8,9

Агах Бейоглу – пожилой мужчина, который узнает, что у него болезнь Альцгеймера. И вместо того, чтобы составить список дел и отправиться в круиз, он решает воспользоваться предстоящей потерей памяти весьма своеобразным образом – наказать людей, которые когда-то ушли от ответственности. Параллельно его делом занимается детектив Невра.

Что говорят критики: обозреватели особо выделяют Халука Бильгинера, мрачный неонуарный Стамбул и моральную дилемму сериала: что делать, когда преступник наказывает людей, которых зритель тоже не слишком хочет защищать. TurkishVibe называет игру Бильгинера фактически эталонной для турецкого телевидения, хотя сериал намеренно развивается медленнее, чем обычный криминальный триллер.

"Личность": смотреть трейлер

"Алеф"

Годы: 2020 – 2022

Жанр: детектив, криминал, мистика, триллер

IMDb: 7,8

В Босфоре находят тело, после чего двое детективов начинают расследовать серию загадочных убийств. Очень скоро выясняется, что обычным вопросом "где вы были в ночь преступления?" не ограничится – здесь появляются религиозные символы, мистика, история Стамбула и серийный убийца, обожающий сложные загадки.

Что говорят критики: Dizilah хвалил сериал за мрачную атмосферу, быстрый темп, сильную актерскую игру и необычное для турецкого телевидения сочетание криминала с теологическими и культурными загадками. Единственное "но" – символов здесь столько, что порой хочется смотреть с блокнотом.

"Алеф": смотреть трейлер

"Этос"

Год: 2020

Жанр: психологическая, социальная драма

IMDb: 8,4

Мерием работает уборщицей и из-за загадочных обмороков начинает ходить к психотерапевту. Постепенно сериал знакомит нас с людьми из совершенно разных миров – религиозными и светскими, богатыми и бедными, консервативными и прогрессивными. И оказывается, что проблем хватает всем, независимо от банковского счета и взглядов на жизнь.

Что говорят критики: журнал Sight and Sound от BFI отмечал, как сериал показывает противоречия между традиционной и современной Турцией, не превращая персонажей в простые карикатуры. Ready Steady Cut назвал его умной, красивой и очень приземленной драмой, хотя и предупредил: это медленное и насыщенное диалогами кино.

"Этос": смотреть трейлер

Ну, турецких сериалов много не бывает. Поэтому ловите еще одну подборку.