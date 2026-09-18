24 Канал собрал турецкие сериалы, которые стоит добавить в список для просмотра. Они заслуживают внимания.

"Под землей"

Год: 2026

IMDb: 7,1

Хайдар Али мстит за свою семью и попадает за решетку, где оказывается рядом с опасным картелем. Спустя несколько лет он выходит на свободу и узнает, что женщина, которую до сих пор любит, теперь замужем за близким ему человеком. Далее – борьба между чувствами, преданностью и элементарным желанием остаться в живых.

Что говорят критики: турецкое издание Ekranom похвалило сериал за интересную сюжетную линию, быстрое развитие событий, хотя финал назвали значительно слабее, чем потенциал истории.

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"Под землей": смотреть трейлер

"С нами ничего не случится"

Год: 2026

IMDb: 6,5

Лал и Актан – абсолютные противоположности, которые неожиданно влюбляются друг в друга. Они ссорятся, мирятся, снова расстаются и упорно не могут отпустить друг друга.

Что говорят критики: Episode называет одним из главных достоинств сериала узнаваемость этих отношений – герои ведут себя так, что зритель легко может вспомнить собственный роман или хотя бы знакомых в подобной ситуации.

"С нами ничего не случится": смотреть трейлер

"Возможная любовь"

Год: 2026

IMDb: 7,1

Дефне чуть за тридцать. Она успешна, независима, привыкла контролировать собственную жизнь – и вдруг понимает, что из-за работы как-то незаметно осталась одна. Вселенная, конечно, решает проблему максимально по-сериальному и посылает ей не одного, а сразу двух мужчин. Кадир и Толга очень разные, а Дефне оказывается между двумя потенциальными романами, ревностью и постоянными недоразумениями.

Что говорят критики: реакция пока неоднозначная. Dizilah после премьеры отмечал, что начало показалось несколько медленным, зато вторая половина первой серии стала более интересной; среди плюсов называли актеров и музыку.

"Возможная любовь": смотреть трейлер

Ну и как же без турецких мелодрам. Именно то, что вам сейчас нужно.