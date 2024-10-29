3 романтических турецких сериала, которые согреют в осенние вечера

Сейчас именно тот период, когда листья вокруг окрасились в золотистый цвет, а вечер стал длинным и холодным. В такие времена хочется тепла и уюта. Помочь в этом может кино, а особенно страстные турецкие сериалы о любви.

Турецкое кино давно завоевало расположение зрителей благодаря увлекательным и эмоциональным моментам. Кино 24 расскажет о вариантах турецких сериалов, что смогут согреть душу в осенние вечера.

Интересно 11 фактов о легендарном турецком сериале "Великолепный век", которых вы точно не знали

"Если сильно полюбишь"

Год: 2023

Количество серий: 13

Рейтинг IMDb: 6,8

Сериал рассказывает об Атеше и Лейле – двух близких людей, что были вместе с самого детства, но их пути разошлись. После смерти матери Атеша отправили в школу-интернат, а впоследствии он строил свой путь за океаном, где научился быть независимым и никому не доверять.

Лейла тем временем так и не смогла найти свою настоящую семью. Она научилась зарабатывать средства, используя хитрости и обман. Судьбы этой пары снова пересекаются, когда Атеш наймет Лейлу как няню, когда потеряет своего отца и станет опекуном своих сводных братьев и сестер. Сериал показывает историю любви, для которой неважны расстояние или время.

"Если сильно полюбишь": смотрите трейлер онлайн

"Постучись в мою дверь"

Год: 2020 – 2021

Количество серий: 52

Рейтинг IMDb: 7,3

В центре сюжета – Эда Йилдиз, которая живет со своей тетей, учится на ландшафтного архитектора и работает в семейном цветочном магазине. Она потеряла родителей, когда была еще маленькой. Девушка планирует отправиться на стажировку в Италию, где живет ее парень.

Жизнь Эды кардинально меняется, когда она теряет стипендию от местного архитектурного бюро. Увидев на выпускном его владельца – молодого Серкана Болата – она решает отомстить мужу. В ответ Серкан предлагает ей сделку: Эда должна притворяться его девушкой 2 месяца, чтобы получить

"Постучись в мою дверь": смотрите трейлер онлайн

"Запах клубники"

Год: 2015

Количество серий: 23

Рейтинг IMDb: 6,0

Сериал рассказывает об Асли Кочер, которая живет с мамой в Стамбуле и мечтает стать кондитером. Ее фирменное блюдо – клубничный торт. Как-то, доставляя заказ, девушка попадает в аварию из-за богача и холостяка Бурака Мазароглу. Вместо извинений мужчина предлагает Аслы деньги за испорченный торт, и она в ответ только возмущается.

Девушку увольняют с работы, поэтому она с подругой отправляется работать в другой город. Туда же отправляется и Бурак со своим кузеном, чтобы управлять новым отелем. Судьба снова сводит Аслы и Бурака – и все это неспроста.

"Запах клубники": смотрите трейлер онлайн

Эти сериалы не только развлекут, но и подарят вам уют и незабываемые эмоции этой осенью.