Кино 24 подготовило для вас сериалы о любви, которая зарождается в школьные годы. Выбирайте тот, который больше всего вам придется по душе и приготовьтесь к весьма интересным сюжетам.

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"В ожидании солнца"

Эта увлекательная история расскажет зрителям о сложных отношениях между Зейнеп и парнем Керемом.

Зейнеп – девушка из провинции, которая переехала со своей мамой в Стамбул, чтобы учиться в лучшем колледже города. Между тем Керем – привилегированный сын владельцев колледжа, обладающий значительным влиянием среди сверстников и считающийся элитой большого Стамбула. Несмотря на контрастное происхождение, их пути пересекаются и между ними возникает чувство, которое трудно преодолеть. Как будут разворачиваться их отношения и удастся ли им их сохранить несмотря на все препятствия?

"В ожидании солнца": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь для начинающих"

События сериала разворачиваются в 1998 году в Стамбуле. Четыре ученика – Керем, Синан, Осман и Эда на грани исключения из школы из-за их далеко не примерного поведения. Директор школы и большинство учителей были полны решимости выгнать их из школы.

Их единственным союзником была молодая учительница по имени Бурку, которая успешно отстаивала их право продолжить обучение в школе. Однако ее переезд в другой город ставил под угрозу их будущее. Ученики разработали план, как убедить ее остаться, и это привело их на путь самопознания, дружбы, любви и подготовки к взрослой жизни среди школьных трудностей.

"Любовь для начинающих": смотрите онлайн трейлер сериала

"Жизнь иногда сладкая"

В этой ленте зрители отправятся в путешествие вместе с учительницей-идеалисткой Хаят, которая преодолевает вызовы, стоящие перед ней в школе. История расскажет о жизни, которую она ведет вместе с сестрой Гезде. Что только не сваливается на голову учительницы Хайят из-за принципов которых она придерживается.

Даже после перехода из частной школы в лицей "Анадолу" проблемы продолжают преследовать Хаят. Когда она и Гезде погружаются в уникальную среду этого лицея, они сталкиваются с нестандартными учителями и озорными, но милыми учениками. В этой школе будет немало веселых и волнующих эпизодов, среди которых одно из ведущих мест займет любовь.

"Жизнь иногда сладкая": смотрите онлайн трейлер сериала

Надеемся, что среди этой подборки вы найдете что-то для себя. Желаем вам отличного вечера и надеемся, что вам понравятся эти турецкие сериалы.