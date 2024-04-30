Кіно 24 підготувало для вас серіали про кохання, яке зароджується в шкільні роки. Обирайте той, який найбільше вам припаде до душі та приготуйтеся до вельми цікавих сюжетів.

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"В очікуванні сонця"

Ця захоплива історія розповість глядачам про складні стосунки між Зейнеп та хлопцем Керемом.

Зейнеп – дівчина з провінції, яка переїхала зі своєю мамою до Стамбула, щоб навчатися у найкращому коледжі міста. Тим часом Керем – привілейований син власників коледжу, що володіє значним впливом серед ровесників та вважається елітою великого Стамбулу. Незважаючи на контрастне походження, їхні шляхи перетинаються і між ними виникає почуття, яке важко подолати. Як розгортатимуться їхні стосунки та чи вдасться їм їх зберегти попри всі перешкоди?

"В очікуванні сонця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов для початківців"

Події серіалу розгортаються у 1998 році в Стамбулі. Чотири учні – Керем, Сінан, Осман та Еда на межі виключення зі школи через їхню далеко не зразкову поведінку. Директор школи і більшість вчителів були сповнені рішучості вигнати їх зі школи.

Їхнім єдиним союзником була молода вчителька на ім'я Бурку, яка успішно відстоювала їхнє право продовжити навчання у школі. Однак її переїзд до іншого міста ставив під загрозу їхнє майбутнє. Учні розробили план, як переконати її залишитися, і це привело їх на шлях самопізнання, дружби, кохання та підготовки до дорослого життя серед шкільних труднощів.

"Любов для початківців": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Життя іноді солодке"

У цій стрічці глядачі вирушать у подорож разом із вчителькою-ідеалісткою Хаят, яка долає виклики, що постають перед нею у школі. Історія розповість про життя, яке вона веде разом із сестрою Гьозде. Що тільки не звалюється на голову вчительки Хайят через принципи яких вона дотримується.

Навіть після переходу з приватної школи до ліцею "Анадолу" проблеми продовжують переслідувати Хаят. Коли вона і Гьозде занурюються в унікальне середовище цього ліцею, вони стикаються з нестандартними вчителями та бешкетними, але милими учнями. У цій школі буде чимало веселих та хвилюючих епізодів, серед яких одне з провідних місць займе кохання.

"Життя іноді солодке": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сподіваємось, що серед цієї добірки ви знайдете щось для себе. Бажаємо вам чудового вечора і надіємося, що вам сподобаються ці турецькі серіали.