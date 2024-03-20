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"Защитник", 2018

В последние годы качество турецкого кинематографа чрезвычайно впечатляет. Поэтому там сняли собственный сериал о супергерое.

Сюжет расскажет зрителям историю об обычном молодом парне по имени Хакан. Он неожиданно для самого себя становится носителем мощных и величественных знаний, а также сверхчеловеческой силы.

Однако этот дар подарен Хакану не просто так. У парня появляется чрезвычайно важная миссия. На его плечи упала защита Стамбула от таинственной мистической угрозы.

Защищая город от сверхъестественных угроз, Хакан должен научиться использовать свои новые силы, а также ориентироваться в мире, который полон древних пророчеств и скрытых опасностей.

"Защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Неживые", 2019

Эта турецкая киноработа позволит зрителям окунуться в мир, в котором живут вампиры.

По сюжету, главная героиня сериала Миа довольно молодо выглядит, так молодо, что никто бы и не догадался, что женщине уже 164 года. В ее жилах течет вампирская кровь. Она вместе с Кармен приезжает в Стамбул, чтобы найти того самого вампира, который когда-то давно превратил ее в монстра.

Миа надеется убить его, чтобы снова принадлежать к миру людей. Правда, легкой цель женщины назвать невозможно, поскольку Дмитрий, за которым ведется охота, один из самых опасных и сильных вампиров во всем мире, поэтому охота на него ничем хорошим не обернется для главных героинь.

Какие испытания придется им пройти, чтобы достичь своей цели? И, не пожалеют ли они, что хотят начать "вампирскую войну"?

"Неживые": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дар", 2019

Если у вас есть в планах открыть для себя интересный сериал с небальною историей, то эта киноработа точно для вас.

В центре картины главная героиня – молодая девушка Атия. Она очень творческая натура, талантливая художница и все казалось бы в ее жизни идеально.

У девушки прекрасная работа, счастливые отношения с любимым, хорошая атмосфера в семье. Однако жизнь приобретает крутой поворот в момент, когда ученые делают свое открытие в одном из древних храмов и находят там уникальный артефакт.

Реликвия, по мнению ученых, имеет прямое отношение к Атии, а точнее даже к ее роду.

Когда художнице из Стамбула открываются тайны вселенной, связанные с ее собственным прошлым и археологическими раскопками, она отправляется на поиски ответов. К чему это приведет молодую художницу и что же ее ждет дальше?

"Дар": смотрите онлайн трейлер сериала

В этой подборке турецких сериалов с небанальным сюжетом собраны совершенно разные киноработы, среди которых каждый зритель найдет что-то особенное для себя. Приятного просмотра!