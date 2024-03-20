Обирайте турецьку стрічку з небанальним сюжетом в матеріалі Кіно 24 та дозвольте собі насолодитися переглядом! Дивіться трейлери та готуйте каву – буде цікаво!

Дивіться також Шалена енергія у кожному кадрі: фільми про баскетбол, які має побачити кожен

"Захисник", 2018

Останніми роками якість турецького кінематографу надзвичайно вражає. Відтак там зняли власний серіал про супергероя.

Сюжет розповість глядачам історію про звичайного молодого хлопця на ім’я Хакан. Він несподівано для самого себе стає носієм могутніх та величних знань, а також надлюдської сили.

Проте цей дар подарований Хакану не просто так. У хлопця з'являється надзвичайно важлива місія. На його плечі впав захист Стамбулу від таємничої містичної загрози.

Захищаючи місто від надприродних загроз, Хакан повинен навчитися використовувати свої нові сили, а також орієнтуватися у світі, який сповнений стародавніх пророцтв і прихованих небезпек.

"Захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неживі", 2019

Ця турецька кіноробота дозволить глядачам поринути у світ, в якому живуть вампіри.

За сюжетом, головна героїня серіалу Міа досить молодо виглядає, так молодо, що ніхто б і не здогадався, що жінці уже 164 роки. У її жилах тече вампірська кров. Вона разом із Кармен приїжджає до Стамбула, аби знайти того самого вампіра, який колись давно перетворив її на монстра.

Міа сподівається вбити його, аби знову належати до світу людей. Щоправда, легкою мету жінки назвати неможливо, оскільки Дмитро, за яким ведеться полювання, один із найнебезпечніших і найсильніших вампірів у всьому світі, тому полювання на нього нічим добрим не обернеться для головних героїнь.

Які випробування доведеться їм пройти, аби досягнути своєї цілі? Та, чи не пошкодують вони, що хочуть розпочати "вампірську війну"?

"Неживі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дар", 2019

Якщо у вас є в планах відкрити для себе цікавий серіал з небальною історією, то ця кіноробота точно для вас.

В центрі картини головна героїня – молода дівчина Атія. Вона надзвичайно творча натура, талановита художниця і все здавалося б у її житті ідеально.

В дівчини прекрасна робота, щасливі стосунки з коханим, хороша атмосфера в сім'ї. Однак життя набуває крутого повороту в момент, коли вчені роблять своє відкриття в одному із стародавніх храмів та знаходять там унікальний артефакт.

Реліквія, на думку вчених, має пряме відношення до Атії, а точніше навіть до її роду.

Коли художниці зі Стамбулу відкриваються таємниці всесвіту, пов'язані з її власним минулим і археологічними розкопками, вона вирушає на пошуки відповідей. До чого це приведе молоду художницю та що ж її чекає далі?

"Дар": дивіться онлайн трейлер серіалу

У цій добірці турецьких серіалів з небанальним сюжетом зібрані абсолютно різні кінороботи, серед яких кожен глядач знайде щось особливе для себе. Приємного перегляду!