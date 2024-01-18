Готовьте попкорн: 6 новейших турецких сериалов, которые можно посмотреть на украинском языке онлайн

Турецкие сериалы – отличный вариант, как можно согреться холодными зимними вечерами. В новой подборке каждый сможет выбрать для себя лучший вариант, доступный на украинском языке онлайн.

Смотрите в материале 24 Канала список новых турецких сериалов. Просматривайте трейлеры лент и выбирайте ту, которая больше всего по вкусу.

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"Меня зовут Фарах"

Фарах осознает, что ее единственный шанс спасти жизнь своего ребенка – это заплатить большую сумму денег, которой нет. Женщина вынуждена сменить свое место жительства и, находясь в новом месте, вынуждена работать уборщицей.

Совершенно случайно она становится свидетелем того, чего ей не следовало видеть. В итоге над женщиной нависает смертельная опасность. Однако в ситуацию вмешивается другой человек. Он не ожидал, что рискнет своей прошлой жизнью ради женщины и чужого ребенка.

"Меня зовут Фарах": смотрите онлайн трейлер сериала

"Багряные бутоны"

Главная героиня вместе с дочерью планируют побег, поскольку после замужества они попали в настоящее рабство. Главная героиня опасается, что этот брак может стать началом конца, поскольку она вместе с дочерью окажется в закрытой секте, где действуют безумные законы. Женщина переживает своего ребенка, а также подозревает в заговоре дочь своего босса. Истина уже близка, но рядом тоже опасность.

"Багряные бутоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Совершенно другой человек"

Рассказ об ужасном убийстве Хамди Атилбея в глубине темного леса неожиданно переплетает жизнь двух человек: Лейли, выдающейся прокурорки, желающей начать все с чистого листа, и Кенана, амбициозного журналиста, стремящегося раскрыть истину.

"Совершенно другой человек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Скрой меня"

Наз и Мэтте знакомы с детства, девушка уже на протяжении многих лет испытывает к нему чувства. Когда Мэтте завершает обучение за границей и возвращается домой, они планируют жениться. Однако судьба приводит Мэте к очаровательной Инджи, и он безгранично влюбляется в нее с первого взгляда. Скоро становится известно, что Наз и Инджи хорошо знакомы… Как развернется жизнь героев, оказавшихся в любовном треугольнике?

"Скрой меня": смотрите онлайн трейлер сериала

"В ожидании солнца"

Сюжет разворачивается вокруг Демет и ее дочери Зейнеп, проживающих в провинциальном городке Гелязы, напоминающем небольшую деревню. Они стараются, однако едва справляются в своем небольшом магазинчике, который приносит минимальную прибыль, но требует значительных физических и финансовых затрат.

"В ожидании солнца": смотрите онлайн трейлер сериала

"Жар-птицы"

История раскрывает жизнь детей, проживающих без присмотра взрослых, наталкиваясь на трудности перехода ко взрослому возрасту. Эти ребята случайно оказываются в неприятных ситуациях и становятся участниками криминальных происшествий. Наркотики, воровство, сексуальные притязания – это типичные случаи в сведениях полицейских об этих молодых людях.

"Жар-птицы": смотрите онлайн трейлер сериала