Дивіться в матеріалі 24 Каналу список нових турецьких серіалів. Переглядайте трейлери стрічок та обирайте ту, яка найбільше до смаку.

Рекомендуємо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Мене звуть Фарах"

Фарах усвідомлює, що її єдиний шанс врятувати життя своєї дитини – це заплатити велику суму грошей, якої вона не має. Жінка змушена змінити своє місце проживання і, знаходячись в новому місці, вимушена працювати прибиральницею.

Зовсім випадково вона стає свідком того, чого їй не слід було бачити. У підсумку над жінкою нависає смертельна небезпека. Проте в ситуацію втручається інша людина. Він не очікував, що ризикне своїм минулим життям заради жінки та чужої дитини.

"Мене звуть Фарах": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Багряні бутони"

Головна героїня разом із донькою планують втечу, оскільки після заміжжя вони потрапили в справжнє рабство. Головна героїня побоюється, що цей шлюб може стати початком кінця, оскільки вона разом із дочкою опиниться у закритій секті, де діють свої божевільні закони. Жінка переживає за свою дитину, а також підозрює у змові дочку свого боса. Істина вже близько, але поруч також небезпека.

"Багряні бутони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зовсім інша людина"

Розповідь про жахливе вбивство Хамді Атилбея вглибині темного лісу несподівано переплітає життя двох осіб: Лейли, визначної прокурорки, що бажає почати все з чистого аркуша, та Кенана, амбітного журналіста, який прагне розкрити істину.

"Зовсім інша людина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сховай мене"

Наз і Мете знайомі з дитинства, дівчина вже протягом багатьох років має до нього почуття. Коли Мете завершує навчання за кордоном і повертається додому, вони планують одружитись. Однак доля призводить Мете до чарівної Інджі, і він безмежно закохується в неї з першого погляду. Скоро стає відомо, що Наз і Інджі добре знайомі... Як розвернеться життя героїв, що опинилися в любовному трикутнику?

"Сховай мене": дивіться онлайн трейлер серіалу

"В очікуванні сонця"

Сюжет розгортається навколо Демет та її доньки Зейнеп, які проживають у провінційному містечку Гелязи, що нагадує невелике село. Вони стараються, однак ледь дають собі раду у своєму невеличкому магазинчику, який приносить мінімальний прибуток, але потребує значних фізичних і фінансових витрат.

"В очікуванні сонця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жар-птиці"

Історія розкриває життя дітей, які проживають без нагляду дорослих, натрапляючи на труднощі переходу до дорослого віку. Ці хлопці випадково опиняються в неприємних ситуаціях та стають учасниками кримінальних подій. Наркотики, злодійство, сексуальні домагання – це типові випадки у зведеннях поліціянтів про цих молодих людей.

"Жар-птиці": дивіться онлайн трейлер серіалу