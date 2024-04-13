О любви, верности и предательстве: новый турецкий сериал, который можно посмотреть на день

После долгой рабочей недели наступили выходные, а это время отдыха, фильмов и сериалов. Мы подобрали новенький турецкий сериал, который можно осилить всего за один день.

За один выходной легко можно пересмотреть новый турецкий сериал 2024 года "До тебя". Эта драма размышляет над темами любви, верности и предательства.

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Новый сериал "До тебя"

История главных героев рассказывается в нынешнее время. Хакан – владелец одной из крупнейших строительных компаний страны. Он сталкивается с трудностями в отношениях с женой Мерве, хотя пара поженилась всего полгода назад. Хакану кажется, что его любимая – уже не та, которую он знал и любил.

Бизнесмен во время деловой поездки встречает настойчивую Сахру, которая каждый раз больше становится близкой к Хакару. Мир каждого героя переворачивается. Между Сахрой и Мерве начинается борьба и испытания на настоящие чувства, любовь и верность. Решение предстоит принять только Хакару.

"До тебя": смотрите трейлер онлайн

Сериал состоит всего из 3 эпизодов, поэтому он не займет много времени. Но может гарантировать интересную историю и сюжет с интригой.

Если же вы не любитель короткосерийных проектов, предлагаем посмотреть сериалы, в которых более 100 эпизодов. Например, "Чукур" содержит 132 серии и рассказывает о сложном районе Стамбула, где происходит борьба, а параллельно разворачивается история любви. Или вы можете посмотреть "Великолепный век", где 139 серий. Если вы до сих пор не видели эту культовую ленту, то много пропустили.