За один выходной легко можно пересмотреть новый турецкий сериал 2024 года "До тебя". Эта драма размышляет над темами любви, верности и предательства.

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Новый сериал "До тебя"

История главных героев рассказывается в нынешнее время. Хакан – владелец одной из крупнейших строительных компаний страны. Он сталкивается с трудностями в отношениях с женой Мерве, хотя пара поженилась всего полгода назад. Хакану кажется, что его любимая – уже не та, которую он знал и любил.

Бизнесмен во время деловой поездки встречает настойчивую Сахру, которая каждый раз больше становится близкой к Хакару. Мир каждого героя переворачивается. Между Сахрой и Мерве начинается борьба и испытания на настоящие чувства, любовь и верность. Решение предстоит принять только Хакару.

"До тебя": смотрите трейлер онлайн

Сериал состоит всего из 3 эпизодов, поэтому он не займет много времени. Но может гарантировать интересную историю и сюжет с интригой.

Если же вы не любитель короткосерийных проектов, предлагаем посмотреть сериалы, в которых более 100 эпизодов. Например, "Чукур" содержит 132 серии и рассказывает о сложном районе Стамбула, где происходит борьба, а параллельно разворачивается история любви. Или вы можете посмотреть "Великолепный век", где 139 серий. Если вы до сих пор не видели эту культовую ленту, то много пропустили.