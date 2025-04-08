Атмосферные и загадочные: 4 топовые сериала, которые понравятся фанатам "Твин Пикс"

"Твин Пикс" вышел в 1990 году, но он до сих пор остается культовым классическим сериалом. Его уникальная атмосфера и невероятные детали невозможно воспроизвести. Это сюрреалистическая драма, в которой агент ФБР расследует убийство школьницы в маленьком городке.

"Твин Пикс" далек от стандартного криминального или детективного телешоу, поэтому найти подобные сериалы бывает сложно. Кино 24 собрал проекты, которые имеют похожую атмосферу и могут понравиться поклонникам "Твин Пикса".

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"В поиске"

Жительница Бруклина Дори Сиф узнает о таинственном исчезновении девушки, с которой вместе училась в колледже. Она уговаривает нескольких своих друзей принять участие в поиске пропавшей.

Это история, сочетающая мистику и сатиру. Здесь также много сюрреализма, но с сочетанием испытаний, преследующих молодое поколение. Он не такой мрачный, как "Твин Пикс", но загадочный и непредсказуемый.

"В поиске": смотрите трейлер онлайн

"Секретные материалы"

Сериал, вышедший через несколько лет после "Твин Пикс", рассказывает об агентах ФБР Малдере и Скалли, которые расследуют необъяснимые и мистические случаи. Если Малдер верит в паранормальное, то Скалли относится к этому скептически, что делает их дуэт особенным.

"Твин Пикс" и "Совершенно секретно" объединяет любовь к странным вещам, которые сложно объяснить. В то же время в первом сериале расследуют только одно преступление, тогда как во втором – новая загадка в каждом эпизоде.

"Секретные материалы": смотрите трейлер онлайн

"Ванда/Вижн"

События сериала происходят после событий в ленте "Мстители: Завершение". Ванда Максимова и Вижен живут за городом в Нью-Джерси, скрывая истинную натуру. Вдруг супруги подозревают, что реальность на самом деле не то, чем кажется. Их ждут новые приключения.

Кино о супергероях не исследует человеческую психику так, как это делал Дэвид Линч. Но в "ВандаВижен" очеловечили одного из самых могущественных героев. Также здесь соединились тревожная атмосфера, бесчисленные экзистенциальные вопросы и метафоры.

"Ванда/Вижн": смотрите трейлер онлайн

"Настоящий детектив"

Антологический криминально-драматический сериал – один из лучших современных криминальных шоу. Полные противоположности Коул и Харт – напарники-детективы. Харт – семьянин, хоть далеко не идеальный, а Коул – одиночка, занят размышлениями о смысле жизни. Каждый сезон - это самодостаточный рассказ

Подобно "Твин Пикс", сериал углубляется в жизнь следователей, их прошлое и расследование дел. Первый сезон, получивший больше всего положительных отзывов, особенно напоминает атмосферу Твин Пикса. Хотя здесь нет сверхъестественных деталей, но много тревожности.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер онлайн