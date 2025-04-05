"Утопия" – научно-фантастический триллер, играющий со страхами и инстинктами зрителя. Кино 24 со ссылкой на Collider расскажет больше о сериале, что может стать идеальным вариантом для просмотра на выходных.

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Сюжет сериала

Сериал рассказывает об айтишнике Ене, начинающем ученом Беки, конспирологе Уилсоне и 11-летнем Гранте. Все они разные, и их объединяет странный роман под названием "Утопия". В комиксе рассказывается о мире, охвачен голодом и болезнями, в нем повсюду царят заговоры.

После того, как один из участников форума публикует второй том романа, всей группе надо исчезнуть. Все потому, что они привлекли внимание секретной организации под названием Сеть. Им надо научиться убегать, чтобы остаться в живых.

Параллельно с историей этой группы, в сериале показывают госслужащего Майкла Дагдейла, которого шантажируют, чтобы заставить купить сомнительную вакцину от вымышленной болезни.

"Утопия": смотрите трейлер онлайн

Чем особенный сериал "Утопия"

В первом сезоне все персонажи объединяются благодаря паутине обмана и интриг, что не дает оторваться от экрана. В сериале есть много визуальных эффектов, что действительно поражают, яркие цвета, невероятные пейзажи и драматические сцены.

Второй сезон оказался слабее первого, но он все равно стоит внимания. Если в первом персонажи были всего пешками в игре, то во втором они становятся героями. Впрочем, у зрителей остается еще много вопросов после просмотра.

Интересно, что в 2020 году вышел американский римейк "Утопии" от Дэвида Финчера и Джиллиан Флинн. И он получил только 50% на Rotten Tomatoes, тогда как оригинал получил 100%. Возможно, после пандемии зрителей уже не удивляли истории о заговорах с искусственными болезнями и вакцинами.

Но несмотря на эти 100%, сериал не получил славы на уровне с "Ходячими мертвецами" или "Во все тяжкие". Он состоит всего из 12 эпизодов (по 6 эпизодов в каждом сезоне), поэтому станет удачным вариантом для для просмотра в выходные.