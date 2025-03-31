Этот сериал HBO стал одним из лучших и самых дорогих телешоу всех времен благодаря своему напряжению, динамике, красивым ландшафтам. Неудивительно, что зрителям хочется искать подобные ленты, поэтому Кино 24 собрал сериалы, которые напомнят "Игру престолов".

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"Дом Дракона"

События сериала-приквела разворачиваются почти за 200 лет до "Игры престолов", во время расцвета Дома Таргариенов. Принц Деймон и принцесса Райнира в разгар политических интриг и войны пытаются сохранить власть, хоть приходится рисковать собственной династией.

Продолжение эпической саги не может не напоминать "Игру престолов", тем более здесь даже звучит та же музыка. Коварные игры героев и драконы, живые персонажи – здесь все то, что сделало сериал феноменом.

"Дом Дракона": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмак"

Фэнтезийный сериал рассказывает о Геральте – главном персонаже со сверхчеловеческими силами. Колдун, который обычно охотился только на монстров, стал на защиту маленького королевства. Он отправляется на поиски похищенной правительницы, где в путешествии находит свою любовь.

Захватывающие боевые сцены, графика, безупречная операторская работа и сюжет оправдывают сравнение с "Игрой престолов".

"Ведьмак": смотрите трейлер онлайн

"Викинги"

В центре сюжета – бесстрашный воин и викинг Рагнар Лотброк, который объединяет все племена и популяризирует поклонение скандинавским богам. По легенде, он является прямым потомком Одина.

В "Викингах" есть все то, за что любят "Игру престолов": кровавые и дикие боевые сцены, политическая драма и интимные сцены.

"Викинги": смотрите трейлер онлайн

"Тюдоры"

Сериал рассказывает о жизни династии Тюдоров в Англии в период правления Генриха VIII - напыщенного и молодого короля, который хочет господствовать среди других монархов в Европе. Но у него есть множество других забот, главная из которых – желание иметь сына-наследника.

Средневековая Англия напоминает Вестерос политическими драмами, страстью между героями и религиозным влиянием на персонажи.

"Тюдоры": смотрите трейлер онлайн