Цей серіал HBO став одним з найкращих та найдорожчих телешоу всіх часів завдяки своїй напрузі, динаміці, красивим ландшафтам. Не дивно, що глядачам хочеться шукати подібні стрічки, тому Кіно 24 зібрав серіали, які нагадають "Гру престолів".

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"Дім Дракона"

Події серіалу-приквела розгортаються майже за 200 років до "Гри престолів", у час розквіту Дому Таргарієнів. Принц Деймон та принцеса Райніра у розпал політичних інтриг та війни намагаються зберегти владу, хоч доводиться ризикувати власною династією.

Продовження епічної саги не може не нагадувати "Гру престолів", тим паче тут навіть лунає та сама музика. Підступні ігри героїв та дракони, живі персонажі – тут все те, що зробило серіал феноменом.

"Дім Дракона": дивіться трейлер онлайн

"Відьмак"

Фентезійний серіал розповідає про Геральта – головного персонажа з надлюдськими силами. Чаклун, який зазвичай полював лише на монстрів, став на захист маленького королівства. Він рушає на пошуки викраденої правительки, де в подорожі віднаходить своє кохання.

Захопливі бойові сцени, графіка, бездоганна операторська робота та сюжет виправдовують порівняння з "Грою престолів".

"Відьмак": дивіться трейлер онлайн

"Вікінги"

У центрі сюжету – безстрашний воїн та вікінг Раґнар Лотброк, який об'єднує всі племена та популяризує поклоніння скандинавським богам. За легендою, він є прямим нащадком Одіна.

У "Вікінгах" є все те, за що люблять "Гру престолів": криваві та дикі бойові сцени, політична драма та інтимні сцени.

"Вікінги": дивіться трейлер онлайн

"Тюдори"

Серіал розповідає про життя династії Тюдорів в Англії в період правління Генріха VIII - пихатого й молодого короля, який хоче панувати серед інших монархів у Європі. Та в нього є безліч інших турбот, головна з яких – бажання мати сина-спадкоємця.

Середньовічна Англія нагадує Вестерос політичними драмами, пристрастю між героями та релігійним впливом на персонажі.

"Тюдори": дивіться трейлер онлайн