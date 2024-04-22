Команда "20 дней в Мариуполе" вышла на сцену театра Франка: трогательные фото

В киевском театре Франка состоялась церемония вручения Шевченковской премии-2024 известным лауреатам - съемочной группе документального фильма "20 дней в Мариуполе". Это произошло 19 апреля очень неожиданным образом.

В материале узнаете, как состоялось награждение команды оскароносного фильма. А также увидите трогательные фото лауреатов на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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Команду "20 дней в Мариуполе" наградили Шевченковской премией-2024

После завершения показа спектакля "Украденное счастье" актеров постановки поздравили аплодисментами, а на сцену неожиданно вышли новый генеральный директор и художественный руководитель театра Евгений Нищук и исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. Позже к ним присоединились Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко, которых поздравили с победой.

Команду "20 дней в Мариуполе" наградили Шевченковской премией-2024 прямо на сцене театра.

Сегодня мы вручаем награду художникам, которые стали предвестниками большого успеха украинского киноязыка! Мы благодарны вам, мы помним ваши важные слова для Украины и для всего мира! Мы благодарим вас за ваш мужественный чин – чин людей, журналистов, кинохудожников. Чин, который указывает на то, что мы несокрушимы и обязательно победим! Слава Украине!

– сказал Евгений Нищук

Журналистов также поздравил Ростислав Карандеев. Он сказал, что через кино создатели могут достучаться до сердец зрителей. Команде "20 дней в Мариуполе" это удалось очень особым способом.

"Это те, для кого мы в Министерстве создаем условия, чтобы настоящий украинский кинематограф, даже если он щемящий и трагический, дошел до того зрителя в мире, который бы понял, что такое Украина, какой она есть и что сегодня у нас болит. Через кино мы доходим до сердец людей, мы доходим до их сознания и убеждаем в том, что Украина сегодня нуждается в поддержке и помощи", – отметил Ростислав Карандеев.

За что вручается Шевченковская премия

Шевченковская премия, также известная как Национальная премия Украины имени Тараса Шевченка, является государственной наградой, которая была основана в 1961 году. Она вручается за значительный вклад в развитие культуры и искусства. Каждый человек может получить эту награду только один раз в течение своей жизни.

В этом году лауреатами Шевченковской премии стали певица Джамала, поэтесса Ярина Чорногуз, а также создатели документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил премию Оскар-2024 и прокричал правду о событиях в Украине на весь мир.