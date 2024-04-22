У матеріалі дізнаєтесь, як відбулось нагородження команди оскароносного фільму. А також побачите зворушливі фото лауреатів на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Дивіться також Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

Команду "20 днів у Маріуполі" нагородили Шевченківською премією-2024

Після завершення показу вистави "Украдене щастя" акторів постановки привітали оплесками, а на сцену несподівано вийшли новий генеральний директор і художній керівник театру Євген Нищук та виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Пізніше до них приєдналися Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко, яких привітали з перемогою.

Команду "20 днів у Маріуполі" нагородили Шевченківською премією-2024 просто на сцені театру.

Сьогодні ми вручаємо нагороду митцям, які стали провісниками великого успіху української кіномови! Ми вдячні вам, ми пам'ятаємо ваші важливі слова для України й для всього світу! Ми дякуємо вам за ваш мужній чин – чин людей, журналістів, кіномитців. Чин, який вказує на те, що ми є незламними й обовʼязково переможемо! Слава Україні!

– сказав Євген Нищук

Журналістів також привітав Ростислав Карандєєв. Він сказав, що через кіно творці можуть достукатись до сердець глядачів. Команді "20 днів у Маріуполі" це вдалось у дуже особливий спосіб.

"Це ті, для кого ми у Міністерстві створюємо умови, щоб справжній український кінематограф, навіть якщо він щемливий і трагічний, дійшов до того глядача у світі, який би зрозумів, що таке Україна, якою вона є і що сьогодні у нас болить. Через кіно ми доходимо до сердець людей, ми доходимо до їхньої свідомості й переконуємо у тому, що Україна сьогодні потребує підтримки й допомоги", – зазначив Ростислав Карандєєв.

За що вручається Шевченківська премія

Шевченківська премія, також відома як Національна премія України імені Тараса Шевченка, є державною нагородою, що була заснована в 1961 році. Вона вручається за значний внесок у розвиток культури та мистецтва. Кожна особа може отримати цю нагороду лише один раз протягом свого життя.

У цьому році лауреатами Шевченківської премії стали співачка Джамала, поетка Ярина Чорногуз, а також творці документального фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав премію Оскар-2024 та прокричав правду про події в Україні на увесь світ.