Фильм "Ты – космос" ошеломил кассовыми сборами: о какой сумме идет речь
- Фильм "Ты – космос" собрал 37,7 миллиона гривен и почти 209 000 зрителей за три недели проката.
- Главную роль в фильме сыграл Владимир Кравчук, а лента получила огромное количество положительных отзывов.
Народная любовь к украинскому фильму "Ты – космос" продолжает бить кассовые рекорды осени. Фильм Павла Острикова продолжает собирать полные залы кинотеатров и завершаться бурными аплодисментами три недели подряд.
Сколько собрал фильм "Ты – космос" за три недели проката?
Сколько собрал фильм "Ты – космос" за три недели проката?
Три недели подряд фильм "Ты – космос" получает просто бешеные отзывы от украинских зрителей. За это время лента собрала 37,7 миллиона гривен и почти 209 000 зрителей в кинотеатрах страны. "Ты – космос" настоящий феномен украинского кинематографа.
Некоторые зрители рассказывают, что сходили на фильм по три-четыре раза и не собираются останавливаться. Все спровоцировала массовая волна отзывов в Threads, которая уже в первую неделю проката перекинулась и на другие соцсети.
Очень хорошее кино. Серьезно. На уровне очень хороших мировых работ, это очень-очень хорошее кино. Я боюсь здесь писать "шедевр", потому что вы еще не поверите и не пойдете. А идти надо. Глубокое. Интересное. Правдивое в каждой сцене,
– прокомментировал свои впечатления от фильма писатель и военнослужащий Илларион Павлюк.

Создатели фильма призывают украинцев не останавливаться и идти в кинотеатры, в частности в будние дни. Пока вокруг отключения света, а кинотеатры работают – вы имеете прекрасную возможность окунуться в эту теплую киноисторию.
Что известно о фильме "Ты – космос"?
- Премьера фильма "Ты космос" в украинских кинотеатрах состоялась 20 ноября 2025 года.
- Это лента украинского режиссера Павла Остикова.
- Фильм стал настоящим феноменом и собрал огромное количество положительных отзывов в сети.
- Главную роль сыграл украинский актер и военнослужащий Владимир Кравчук.
- Также в ленте снялись Дарья Плахтий, Лариса Руснак, Леонид Попадько и другие украинские актеры.
- Фильм уже имеет очень высокий зрительский рейтинг, поэтому если вы до сих пор его не видели, это действительно стоит исправить.