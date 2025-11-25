Фильм "Ты –космос" за первые дни проката собрал почти 9 миллионов гривен

Первый украинский научно-фантастический фильм "Ты –космос" вышел в прокат 20 ноября. С первых дней лента произвела фурор в сети и собрала 8,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фильма, пишет 24 Канал. За первые дни проката лента уже стала одной из самых любимых среди тех, вышедших в этом году.

К теме Украинцы фанатеют от фильма "Ты – космос": честные отзывы на самую ожидаемую ленту осени

"Ты – космос" – один из самых популярных фильмов 2025 года

Режиссер Павел Остриков 7 лет снимал свой дебютный полнометражный фильм "Ты – космос". Еще до премьеры лента получила 13 международных наград, в частности главные награды Future Gate и ОМКФ, а 20 ноября вышла в прокат в украинских кинотеатрах.

Главную роль в фильме сыграл Владимир Кравчук, который уже полюбился зрителям в фильме "Родительские сборы", вышедший на экраны тоже недавно. Владимир предстает в роли космического дальнобойщика Андрея, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Однажды Земля неожиданно взрывается и уничтожает все вокруг. Тогда Андрей остается единственным человеком во Вселенной.

Неожиданно на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи. Несмотря на опасность Андрей отправляется ей на встречу. Их история доказывает, что Павел Остриков не зря столько времени работал над этим фильмом.

Зрители, которые уже успели увидеть ленту, в восторге не только от качества, но и от украинской музыки, которой можно насладиться на протяжении всего фильма.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще украинские фильмы сейчас есть в кинотеатрах?