Фільм "Ти – космос" за перші дні прокату зібрав майже 9 мільйонів гривень
- Фільм "Ти – космос" зібрав 8,7 мільйона гривень за перші дні прокату та отримав 13 міжнародних нагород до прем'єри.
- Головний герой, космічний далекобійник Андрій, залишається єдиною людиною у Всесвіті після вибуху Землі, але знаходить контакт з француженкою Катрін.
Перший український науково-фантастичний фільм "Ти – космос" вийшов у прокат 20 листопада. З перших днів стрічка викликала фурор в мережі та зібрала 8,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба фільму, пише 24 Канал. За перші дні прокату стрічка вже стала однією з найулюбленіших серед тих, що вийшли в цьому році.
До теми Українці фанатіють від фільму "Ти – космос": чесні відгуки на найочікуванішу стрічку осені
"Ти – космос" – один з найпопулярніших фільмів 2025
Режисер Павло Остріков 7 років знімав свій дебютний повнометражний фільм "Ти – космос". Ще до прем'єри стрічка здобула 13 міжнародних нагород, зокрема головні нагороди Future Gate та ОМКФ, а 20 листопада вийшла в прокат в українських кінотеатрах.
Головну роль у фільмі зіграв Володимир Кравчук, який вже полюбився глядачам у фільмі "Батьківські збори", що вийшов на екрани теж нещодавно. Володимир постає у ролі космічного далекобійника Андрія, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Одного разу Земля несподівано вибухає й знищує все навколо. Тоді Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті.
Несподівано на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри небезпеку Андрій вирушає їй на зустріч. Їхня історія доводить, що Павло Остріков недаремно стільки часу працював над цим фільмом.
Глядачі, які вже встигли побачити стрічку, в захваті не лише від якості, а й від української музики, якою можна насолодитися протягом усього фільму.
"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще українські фільми зараз є в кінотеатрах?
- "Вартові Різдва". Святкова комедія про трьох чарівників – Святого Миколая, Санта Клауса та давнього Духа Зими, які не можуть з'ясувати, хто зараз відповідає за зимові свята в Україні. У суперечках вони виконують бажання маленької Віри, але несподівано дівчинка просить, щоб Різдва зовсім не було.
- "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Документальний фільм про легендарний український гурт, на піснях якого виросли цілі покоління.