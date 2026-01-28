Фильм "Ты – космос" вошел в список лучших на Letterboxd в 2025 году

Фильм "Ты – космос" получил большое признание среди украинских зрителей. Более того, лента попала в перечень наиболее высоко оцененных фильмов на Letterboxd в 2025 году.

Несмотря на то, что фильм был малоизвестным среди широкой аудитории, ему удалось войти в этот список. Об этом говорится на сайте Letterboxd. В материале узнаете, какие еще фильмы вошли в этот перечень.

Какое место заняла лента "Ты – космос" на сайте Letterboxd?

Фильм Павла Острикова "Ты – космос", который покорил сердца миллионов украинцев в кинотеатрах, занял 17-ю строчку в списке самых высоко оцененных, хотя и малоизвестных фильмов на платформе Letterboxd. В этот список вошли ленты, вышедшие в 2025 году.

Какие еще фильмы вошли в этот список?

В полном перечне фильмов на платформе Letterboxd также такие ленты: