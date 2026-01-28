Фільм "Ти – космос" увійшов до списку найкращих на Letterboxd у 2025 році

Фільм "Ти – космос" здобув неабияке визнання серед українських глядачів. Ба більше, стрічка потрапила до переліку найвище оцінених фільмів на Letterboxd у 2025 році.

Попри те, що фільм був маловідомим серед широкої аудиторії, йому вдалося увійти до цього списку. Про це йдеться на сайті Letterboxd. У матеріалі дізнаєтеся, які ще фільми увійшли до цього переліку.

Рекомендуємо 4 українські детективні серіали, які захочеться передивлятись не раз

Яке місце посіла стрічка "Ти – космос" на сайті Letterboxd?

Фільм Павла Острікова "Ти – космос", який підкорив серця мільйонів українців у кінотеатрах, посів 17-ту сходинку у переліку найвище оцінених, хоча й маловідомих фільмів на платформі Letterboxd. До цього списку увійшли стрічки, що вийшли у 2025 році.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми увійшли до цього списку?

У повному переліку фільмів на платформі Letterboxd також такі стрічки: