Укр Рус
Кіно Кіноновини Фільм "Ти – космос" увійшов до списку найкращих на Letterboxd у 2025 році
28 січня, 10:30
2

Фільм "Ти – космос" увійшов до списку найкращих на Letterboxd у 2025 році

Ольга Паньків
Основні тези
  • Фільм "Ти – космос" увійшов до списку найвище оцінених фільмів на Letterboxd у 2025 році, посівши 17-ту позицію.
  • Фільм Павла Острікова здобув визнання серед українських глядачів.

Фільм "Ти – космос" здобув неабияке визнання серед українських глядачів. Ба більше, стрічка потрапила до переліку найвище оцінених фільмів на Letterboxd у 2025 році.

Попри те, що фільм був маловідомим серед широкої аудиторії, йому вдалося увійти до цього списку. Про це йдеться на сайті Letterboxd. У матеріалі дізнаєтеся, які ще фільми увійшли до цього переліку.

Рекомендуємо 4 українські детективні серіали, які захочеться передивлятись не раз

Яке місце посіла стрічка "Ти – космос" на сайті Letterboxd?

Фільм Павла Острікова "Ти – космос", який підкорив серця мільйонів українців у кінотеатрах, посів 17-ту сходинку у переліку найвище оцінених, хоча й маловідомих фільмів на платформі Letterboxd. До цього списку увійшли стрічки, що вийшли у 2025 році.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми увійшли до цього списку?

У повному переліку фільмів на платформі Letterboxd також такі стрічки:

  1. "Антологія фільмів про кастрацію I. Пастки" (Castration Movie Anthology i. Traps);
  2. "Все, що залишилося від тебе" (All That’s Left of You);
  3. "Легенда про Хей II" (The Legend of Hei 2);
  4. "Манас" (Manas);
  5. "Південні хроніки" (Southern Chronicles);
  6. "Фільм Мононоке: Розділ II – Попіл гніву" (Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage);
  7. "Світ любові" (The World of Love);
  8. "Антологія фільмів про кастрацію II. Найкраще з обох світів" (Castration Movie Anthology ii. The Best of Both Worlds);
  9. "Любовні листи" (Love Letters);
  10. "Ми віримо тобі" (We Believe You);
  11. "Син тисячі чоловіків" (The Son of a Thousand Men);
  12. "Глуха" (Deaf);
  13. "Тінь мого батька" (My Father’s Shadow);
  14. "Президентський торт" (The President’s Cake);
  15. "У пошуках притулку для містера Рембо" (Seeking Haven for Mr. Rambo);
  16. "Френк" (Fränk);
  17. "Ти – космос" (U Are the Universe);
  18. "Ніхто" (Nobody);
  19. "Кокухо" (Kokuho);
  20. "Сумний і прекрасний світ" (A Sad and Beautiful World);
  21. "Я відпочиваю лише під час бурі" (I Only Rest in the Storm);
  22. "Останній на дорогу" (The Last One for the Road);
  23. "Мертвий за права" (Dead to Rights);
  24. "До невідомої країни" (To a Land Unknown);
  25. "Ніно" (Nino).