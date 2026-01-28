Попри те, що фільм був маловідомим серед широкої аудиторії, йому вдалося увійти до цього списку. Про це йдеться на сайті Letterboxd. У матеріалі дізнаєтеся, які ще фільми увійшли до цього переліку.
Яке місце посіла стрічка "Ти – космос" на сайті Letterboxd?
Фільм Павла Острікова "Ти – космос", який підкорив серця мільйонів українців у кінотеатрах, посів 17-ту сходинку у переліку найвище оцінених, хоча й маловідомих фільмів на платформі Letterboxd. До цього списку увійшли стрічки, що вийшли у 2025 році.
Які ще фільми увійшли до цього списку?
У повному переліку фільмів на платформі Letterboxd також такі стрічки:
- "Антологія фільмів про кастрацію I. Пастки" (Castration Movie Anthology i. Traps);
- "Все, що залишилося від тебе" (All That’s Left of You);
- "Легенда про Хей II" (The Legend of Hei 2);
- "Манас" (Manas);
- "Південні хроніки" (Southern Chronicles);
- "Фільм Мононоке: Розділ II – Попіл гніву" (Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage);
- "Світ любові" (The World of Love);
- "Антологія фільмів про кастрацію II. Найкраще з обох світів" (Castration Movie Anthology ii. The Best of Both Worlds);
- "Любовні листи" (Love Letters);
- "Ми віримо тобі" (We Believe You);
- "Син тисячі чоловіків" (The Son of a Thousand Men);
- "Глуха" (Deaf);
- "Тінь мого батька" (My Father’s Shadow);
- "Президентський торт" (The President’s Cake);
- "У пошуках притулку для містера Рембо" (Seeking Haven for Mr. Rambo);
- "Френк" (Fränk);
- "Ти – космос" (U Are the Universe);
- "Ніхто" (Nobody);
- "Кокухо" (Kokuho);
- "Сумний і прекрасний світ" (A Sad and Beautiful World);
- "Я відпочиваю лише під час бурі" (I Only Rest in the Storm);
- "Останній на дорогу" (The Last One for the Road);
- "Мертвий за права" (Dead to Rights);
- "До невідомої країни" (To a Land Unknown);
- "Ніно" (Nino).