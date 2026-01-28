Несмотря на то, что фильм был малоизвестным среди широкой аудитории, ему удалось войти в этот список. Об этом говорится на сайте Letterboxd. В материале узнаете, какие еще фильмы вошли в этот перечень.
Какое место заняла лента "Ты – космос" на сайте Letterboxd?
Фильм Павла Острикова "Ты – космос", который покорил сердца миллионов украинцев в кинотеатрах, занял 17-ю строчку в списке самых высоко оцененных, хотя и малоизвестных фильмов на платформе Letterboxd. В этот список вошли ленты, вышедшие в 2025 году.
Какие еще фильмы вошли в этот список?
В полном перечне фильмов на платформе Letterboxd также такие ленты:
- "Антология фильмов о кастрации I. Ловушки" (Castration Movie Anthology i. Traps);
- "Все, что осталось от тебя" (All That's Left of You);
- "Легенда о Хей II" (The Legend of Hei 2);
- "Манас" (Manas);
- "Южные хроники" (Southern Chronicles);
- "Фильм Мононоке: Глава II – Пепел гнева" (Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage);
- "Мир любви" (The World of Love);
- "Антология фильмов о кастрации II. Лучшее из обоих миров" (Castration Movie Anthology ii. The Best of Both Worlds);
- "Любовные письма" (Love Letters);
- "Мы верим тебе" (We Believe You);
- "Сын тысячи мужчин" (The Son of a Thousand Men);
- "Глухая" (Deaf);
- "Тень моего отца" (My Father's Shadow);
- "Президентский торт" (The President's Cake);
- "В поисках убежища для мистера Рэмбо" (Seeking Haven for Mr. Rambo);
- "Фрэнк" (Fränk);
- "Ты – космос" (U Are the Universe);
- "Никто" (Nobody);
- "Кокухо" (Kokuho);
- "Грустный и прекрасный мир" (A Sad and Beautiful World);
- "Я отдыхаю только во время бури" (I Only Rest in the Storm);
- "Последний на дорогу" (The Last One for the Road);
- "Мертвый за права" (Dead to Rights);
- "В неизвестную страну" (To a Land Unknown);
- "Нино" (Nino).