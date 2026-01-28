Несмотря на то, что фильм был малоизвестным среди широкой аудитории, ему удалось войти в этот список. Об этом говорится на сайте Letterboxd. В материале узнаете, какие еще фильмы вошли в этот перечень.

Рекомендуем 4 украинские детективные сериалы, которые захочется пересматривать не раз

Какое место заняла лента "Ты – космос" на сайте Letterboxd?

Фильм Павла Острикова "Ты – космос", который покорил сердца миллионов украинцев в кинотеатрах, занял 17-ю строчку в списке самых высоко оцененных, хотя и малоизвестных фильмов на платформе Letterboxd. В этот список вошли ленты, вышедшие в 2025 году.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы вошли в этот список?

В полном перечне фильмов на платформе Letterboxd также такие ленты:

  1. "Антология фильмов о кастрации I. Ловушки" (Castration Movie Anthology i. Traps);
  2. "Все, что осталось от тебя" (All That's Left of You);
  3. "Легенда о Хей II" (The Legend of Hei 2);
  4. "Манас" (Manas);
  5. "Южные хроники" (Southern Chronicles);
  6. "Фильм Мононоке: Глава II – Пепел гнева" (Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage);
  7. "Мир любви" (The World of Love);
  8. "Антология фильмов о кастрации II. Лучшее из обоих миров" (Castration Movie Anthology ii. The Best of Both Worlds);
  9. "Любовные письма" (Love Letters);
  10. "Мы верим тебе" (We Believe You);
  11. "Сын тысячи мужчин" (The Son of a Thousand Men);
  12. "Глухая" (Deaf);
  13. "Тень моего отца" (My Father's Shadow);
  14. "Президентский торт" (The President's Cake);
  15. "В поисках убежища для мистера Рэмбо" (Seeking Haven for Mr. Rambo);
  16. "Фрэнк" (Fränk);
  17. "Ты – космос" (U Are the Universe);
  18. "Никто" (Nobody);
  19. "Кокухо" (Kokuho);
  20. "Грустный и прекрасный мир" (A Sad and Beautiful World);
  21. "Я отдыхаю только во время бури" (I Only Rest in the Storm);
  22. "Последний на дорогу" (The Last One for the Road);
  23. "Мертвый за права" (Dead to Rights);
  24. "В неизвестную страну" (To a Land Unknown);
  25. "Нино" (Nino).