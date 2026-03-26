Еще один популярный украинский фильм теперь можно посмотреть на Netflix

На Netflix появляется все больше украинских фильмов и сериалов. В частности, недавно стало известно, что уже 1 апреля на стриминговой платформе состоится премьера украинского детективного сериала "Тихая Нава".

А 25 марта состоялась премьера популярного украинского фильма "Ты – Космос". Об этом сообщили на инстаграм-странице Netflix.ua.

Фильм "Ты – Космос" теперь есть на Netflix: что известно?

25 марта 2026 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера украинского фильма "Ты – Космос". Это один из самых успешных украинских фильмов 2025 года, который ранее вышел в прокат в украинских кинотеатрах в ноябре. Теперь ленту можно посмотреть онлайн.

Рейтинг фильма на IMDb составляет 7,8 балла, что свидетельствует о его высоком уровне.

"Ты – Космос" – это романтическая научно-фантастическая драма и первый полнометражный фильм режиссера Павел Остриков. Лента получила благосклонность зрителей, поэтому в комментариях под публикацией можно найти немало положительных отзывов от украинцев, которые с нетерпением ждали онлайн-премьеры.

О чем сюжет фильма "Ты – Космос"?

Сюжет фильма сосредотачивается на космическом дальнобойщике Андрею, который после взрыва Земли считает себя последним человеком во Вселенной. Однако однажды он получает сигнал от француженки Катрин.

Они отправляются навстречу друг другу, преодолевая многочисленные трудности и переосмысливая собственную жизнь. Их путешествие – это не только попытка найти друг друга, но и шанс спасти себя в мире, что исчез.

"Ты – Космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрители отмечают сильное музыкальное сопровождение, которое усиливает атмосферу и эмоциональное напряжение, а также убедительную актерскую игру. Главную роль исполнил украинский актер театра и кино и военнослужащий Владимир Кравчук. Среди преимуществ ленты также – высокий технический уровень и качественная драматургия.

Какие еще украинские фильмы и сериалы посмотреть на Netflix?

Если вы хотите открыть для себя больше украинского контента на Netflix, обратите внимание на такие фильмы:

"Испытательный срок",

"20 дней в Мариуполе",

"Поезд к Рождеству",

"Родительское собрание",

"Антарктида",

"Поезд в 31 декабря" и другие.

Среди них – разножанровые истории, поэтому каждый сможет найти что-то по вкусу.