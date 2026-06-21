Новый украинский фильм, который заставляет задуматься

Екатерина Кузнецова посоветовала посмотреть новый украинский фильм "Ты – космос", который в свое время наделал шума в сети. Актриса призналась, что картина произвела на нее сильное впечатление.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Не пропустите Фильмы с морской атмосферой: что посмотреть летом в отпуске

Почему Екатерина Кузнецова советует посмотреть фильм "Ты – космос"?

Мировая премьера фильма "Ты – космос" состоялась ещё в сентябре 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто. В ноябре 2025 года картина вышла в украинский прокат, собрав у экранов множество зрителей.

Это дебютный полнометражный фильм режиссера Павла Острикова, главную роль в котором сыграл актер Владимир Кравчук, который после начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ.

Это одна из тех картин, после просмотра которых хочется помолчать, осмыслить увиденное и поговорить об этом. В ней есть и сильная история, и великолепная актерская игра, и настоящие эмоции. Мне кажется, именно в таких фильмов сегодня нуждается зритель – тех, которые не просто развлекают, а оставляют след и заставляют задуматься,

– сказала Екатерина Кузнецова.

Владимир Кравчук в фильме "Ты – космос" / Кадр из фильма

О чем фильм "Ты – космос"?

Сюжет фильма разворачивается вокруг украинского космического дальнобойщика Андрея Мельника, который работает в компании по утилизации ядерных отходов – крупнейшей в Восточной Европе. Мужчина перевозит опасные материалы с Земли на спутник Юпитера на борту грузового корабля "Обрий".

Когда Земля взрывается, Андрей остаётся один. Единственный его собеседник – робот. Неожиданно с Мельником связывается француженка Катрин, которой нужна помощь. Вместе с роботом Максимом главный герой отправляется спасать новую знакомую, рискуя собственной жизнью.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, сейчас Павел Остриков работает над новым фильмом "Трагедия", об этом сообщает УП. В нём рассказывается о будущем после окончания войны России против Украины.

Жена профессора философии Юрия погибла, и мужчина утратил интерес к жизни. Он попадает в мир, где на Землю вернулись древнегреческие боги. Главный герой и его студент Коля отправляются в путешествие по Украине, чтобы найти царство мертвых и вернуть близких людей.