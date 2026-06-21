Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Не пропустіть Фільми зі смаком моря: що подивитись влітку у відпустці

Чому Катерина Кузнєцова радить подивитися фільм "Ти – космос"?

Світова прем'єра фільму "Ти – космос" відбулась ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У листопаді 2025-го стрічка вийшла в українських прокат, зібравши біля екранів багато глядачів.

Це дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова, головну роль в якому зіграв актор Володимир Кравчук, який після початку повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ.

Це одна з тих стрічок, після яких хочеться помовчати, осмислити побачене та поговорити про нього. Там є і сильна історія, і чудова акторська робота, і справжні емоції. Мені здається, саме таких фільмів сьогодні потребує глядач – тих, які не просто розважають, а залишають слід і змушують замислитися,

– сказала Катерина Кузнєцова.

Володимир Кравчук у фільмі "Ти – космос" / Кадр з фільму

Про що фільм "Ти – космос"?

Сюжет фільму розгортається навколо українського космічного далекобійника Андрія Мельника, який працює в кампанії з утилізації ядерних відходів – найбільшій у Східній Європі. Чоловік перевозить небезпечні матеріали з Землі на супутник Юпітера на борту вантажного корабля "Обрій".

Коли Земля вибухає, Андрій залишається один. Зі співрозмовників у нього лише робот. Несподівано з Мельником зв'язується француженка Катрін, який потрібна допомога. Разом з роботом Максимом головний герой відправляється рятувати нову знайому, ризикуючи власним життям.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, зараз Павло Остріков працює над новим фільмом "Трагедія", про це повідомля УП. У ньому розповідається про майбутнє після закінчення війни Росії проти України.

Дружина професора філософії Юрія загинула і чоловік втратив інтерес до життя. Він потрапляє у світ, де на Землю повернулися давньогрецькі боги. Головний герой та його студент Коля вирушають у подорож Україною, щоб знайти царство мертвих і повернути близьких людей.