Семья Брюса сообщила в инстаграме, что через год времени, после диагноза афазия, здоровье актера существенно ухудшилось. Ему установили точный диагноз – лобно-височная деменция.

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У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

Жена Эмма вместе с детьми поблагодарили поклонников звезды "Крепкого орешка" за поддержку и опубликовали обновленную информацию о состоянии Уиллиса.

"Наша семья хотела начать с выражения нашей глубокой благодарности за невероятное излияние любви, поддержку и замечательные истории, которые мы все получили с тех пор, как поделились первичным диагнозом Брюса. Мы хотели сообщить вам обновленную информацию о нашем любимом муже, отце и друге, поскольку теперь мы глубже понимаем, что он переживает", – говорится в заявлении.

С тех пор как мы объявили о диагнозе афазии Брюса весной 2022 года, состояние Брюса прогрессировало, и теперь мы имеем более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛСД). К сожалению, проблемы с общением являются лишь одним из симптомов болезни, постигшей Брюса. Хотя это больно, наконец получить четкий диагноз — это облегчение,

– пишут они.

"Брюс всегда верил в необходимость использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и частно. Мы в глубине души знаем, что если бы он мог сегодня, он бы хотел ответить, привлекая глобальное внимание и с теми, кто также имеет дело с этой изнурительной болезнью и тем, как она влияет на многих людей и их семьи», – дополнили они.



У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию / Скриншот сообщения жены Эммы