У многих из наших актеров есть большие аудитории поклонников, поэтому звезды не упускают шанс привлечь их к разным собраниям и другим инициативам, которые помогают приближать нашу победу. 24 Канал собрал 10 аккаунтов актеров театра и кино с самым большим количеством подписчиков.

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Юрий Ткач – 1,7 миллиона подписчиков

Украинский комик, звезда сериалов "Країна У" и "Однажды под Полтавой" занял первое место в рейтинге самых популярных украинских актеров в инстаграмме. На своей странице он собрал более 1,7 миллионов поклонников. Во время полномасштабной войны Юрий освещает в инстаграмме помощь ВСУ, террористические акты России против Украины, благодарит наших защитников, а также делится милым контентом из личной жизни.

Ксения Мишина – 933 тысяч подписчиков

Актриса театра и кино, главная героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" на инстаграм-странице показывает повседневную жизнь 933-тысячной аудитории. Актриса делится кадрами по съемкам, бьюти-рутиной, мотивационной информацией, а также часто публикует контент с сыном.

Мила Сивацкая – 807 тысяч подписчиков

Мила полюбилась украинским зрителям своей искренностью и душевностью, постоянно показывавшей в сериалах со своим участием. Поэтому за ней с удовольствием следят в инстаграмме, где делится контентом из личной жизни.

Анна Кошмал – 753 тысяч подписчиков

Звезда украинских сериалов очаровывает более 700-тысячную аудиторию фолловеров разнообразным контентом. Часто Анна бывает на гастролях, показывает за кулисы сценической жизни, делится личными переживаниями, бьюти-советами и радостно общается с поклонниками.

Ольга Сумская – 729 тысяч подписчиков

Хотя старшая дочь Ольги – Антонина Паперна живет и строит карьеру в России, сама Сумская остается кумиром для украинцев. Она продолжает гастролировать и собирать аншлаги в театрах разных городов нашей страны. А за кулисье актерской жизни радостно показывает в инстаграмме.

Наталка Денисенко – 343 тысяч подписчиков

Одна из самых популярных украинских актрис активно ведет личный блог, где не только показывает свою жизнь, но и зарабатывает. Наталка – женщина, которая ждет мужа с войны, воспитывает сына и продолжает строить собственную карьеру. Для многих украинских женщин ее история близка, поэтому за время войны аудитория Денисенко в инстаграмме значительно увеличилась.

Гарик Бирча – 297 тысяч подписчиков

После начала полномасштабного вторжения актер вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Гарик очень редко выходит на связь, из-за еще к нему приковано еще большее внимание общества. Иногда защитник радует своих подписчиков видео, на которых изображен в военной форме.

Анна Саливанчук – 267 тысяч подписчиков

Звезда "Однажды под Полтавой" во время войны много времени уделяет развитию личного блога. В то же время, она не покинула карьеру актрисы, которую удачно сочетает с воспитанием двух детей.

Тарас Цымбалюк – 159 тысяч подписчиков

Секс-символ украинского кино собрал на своей странице 159 тысяч фолловеров. Тарас делится самыми яркими моментами своей работы, а также радует подписчиков милым личным контентом.

Елена Светлицкая – 119 тысяч подписчиков

Актриса украинских телесериалов показывает, как ей удается совмещать актерскую карьеру, развитие личного блога, воспитание детей и поддерживать отношения с мужем.